Un experto en relaciones, crítico con los padres que dejan a sus hijos dormir con sus parejas en casa: «Es una barbaridad»

En algunos hogares, es habitual que los hijos duerman a veces con sus parejas en la casa familiar, en respuesta a una necesidad de compaginar la vida afectiva y sentimental con la realidad económica y social. Por su parte, muchas familias normalizan la presencia de la pareja bajo el mismo techo y lo ven como algo natural.

No obstante, hace años era impensable o incluso estaba mal visto que las parejas compartieran la misma cama en casa de los padres antes del matrimonio. Por tanto, el hecho de que ahora esto se haya normalizado en muchos hogares es reflejo de un cambio en las normas culturales y familiares.

Sin embargo, Florencio Ramos Claros, especialista en relaciones de pareja, orientador familiar y coach personal ha advertido sobre el error que cometen los padres permitiendo que sus hijos duerman con sus parejas en el hogar familiar.

Por qué los padres no deben dejar a sus hijos dormir con sus parejas en la casa familiar

El experto en relaciones de pareja ha compartido diferentes extractos de su intervención en un podcast en el que habla sobre este fenómeno actual. «Mi novia se va a quedar conmigo en la habitación a dormir y a los dos días me voy yo a dormir en casa de mi novia», señala Ramos, recreando una situación que se vive en muchos hogares españoles.

Según el experto en relaciones de pareja, los padres no deberían permitir que esto se produzca porque provocan que sus hijos se acomoden y, de esta forma, se interrumpa la evolución de vida natural del joven al retrasar su edad de emancipación. «Es una barbaridad», denuncia Ramos.

Para el experto en relaciones, el pensamiento de muchos jóvenes es «yo estoy teniendo relaciones en mi casa con mi novia, mi madre me lava la ropa, me da de comer, ya lo tengo todo. ¿Qué busco? ¿Me voy a ir de mi casa? No, si lo tengo aquí».

En cambio, opina Ramos, «si para tener relaciones con tu pareja tienes que irte de tu casa, meterte en un coche como hacíamos antes, buscas la estabilidad de una casa y tu cabeza empieza a pensar cómo hacer para acostarme con mi pareja porque en mi casa no puedo».

De esta forma, Ramos apuesta porque los jóvenes «se arriesguen» y «pasen miedo»: «Antiguamente cuando estábamos en los coches siempre podía haber un mirón». El experto defiende que, así, los hijos tendrán el impulso de independizarse e irse a vivir antes con sus parejas: «Si me llevo bien con ella y quiero formar una vida con ella empiezo a buscar un piso y a generar la ley natural de la vida, pero si no me acomodo, la culpa es mía».

En las últimas décadas, la edad de emancipación en España ha experimentado un notable retraso, situándose entre las más altas de Europa. Según los datos de EUROSTAT, la edad media en la que los jóvenes se independizan en nuestro país es de 29,8 años, mientras que la media europea se sitúa, con una diferencia de más de 3 años, en 26,4 años.