Un experto en perfumes compra las fragancias más baratas de AliExpress para probarlas y sentencia: «El coste de esto tiene que ser 50 céntimos como mucho»

Desde la antigüedad, los perfumes han sido símbolo de estatus, seducción y refinamiento. Los egipcios los utilizaban en ceremonias religiosas, los romanos los consideraban un lujo imprescindible y, con el tiempo, se convirtieron en un accesorio inseparable de la moda y el estilo personal. Sin embargo, con la globalización y las plataformas de comercio electrónico es posible encontrar en internet imitaciones defragancias de las marcas más exclusivas a precios irrisorios. Precisamente, para comprobar qué se esconde detrás de estas gangas aromáticas, el experto en perfumes Andrés Croxatto decidió poner a prueba algunas de las fragancias más baratas de AliExpress y dar su veredicto.

«Me compré todos estos perfumes en una web que se llama AliExpress. Los voy a abrir ahora y te voy a decir qué tal me parecen. Estoy hablando de 8 dólares, 10 dólares, 15, o sea, cosas súper baratas», explica, mientras muestra las cajas sobre la mesa. El primero en pasar la prueba es 'Kaifeína Giq', «como que imita el 'Acqua di Gio'». Pero la primera impresión no es buena: «Yo no sé, no sé por qué hacen esto. Esto es como agua. Es prácticamente agua. Esto no huele a nada. No huele. Tiene un olor tenue, pero no de 'Acqua di Gio'. Un olor tenue como de un perfume de supermercado». «No, esto es de lo peor que he probado en toda mi vida. Creo que es el peor perfume que he probado en toda mi vida», añade. Y la recomendación es clara: «No te lo compres».

Falsificaciones que se delatan solas

El siguiente es «Dior Sauvage». A diferencia del anterior, el experto reconoce cierto parecido: «Mira, de primera impresión te puedo decir que este 'Dior Sauvage' se parece al aroma, eh, pero diría yo de primera impresión, es como una versión más floja del original». Después llega «One Million». «Este 'One Million' ya la caja se ve como que no es verdadera, no. Tiene como aquí como una gangrena aquí por los lados. No es una cosa perfecta como la botella de 'One Million', pero está muy conseguida» Aun así, sentencia: «Te puedo decir que ni siquiera se parece».

Sigue con «Ombré Leather»: «La caja viene como toda arrugada por dentro, incluso, o sea, que esto no tiene pinta de ser verdadero y además tiene despegada la etiqueta aquí». «Este perfume también lo conozco como la palma de mi mano. O sea, te voy a decir exactamente si se parece o no. De primera impresión lo puedo saber fácilmente», señala. Pero lo que encuentra no es alentador: «Esto es otro perfume. Esto no es Tom Ford Ombé Leather. O sea, no es que intenten imitar a Tom Ford Ombé Leather, no. Esto es otra cosa».

Con «Tabacco Vanille» se topa con un detalle curioso: «La botella es igual al de Tom Ford, pero pone 'Aumeka'». Y manifiesta: «Esto sí es un clon. Yo te diría de primera impresión que es un clon como sintético, una vez más como metálico, ¿sabes? No es una cosa que te recomendaría».

El turno de «The most Wanted Azzaro Wanted» no mejora el panorama: «Este se nota que es imitación porque tiene como esto como que le falta detalle aquí, ¿sabes?», comenta señalando el envase. Y reflexiona: «Yo creo que esta gente claro, es que tú ten en cuenta que esto lo venden como en siete euros y piensa tú que lo mandan desde China. O sea, el coste de esto tiene que ser 50 céntimos como mucho. Todo el paquete con el líquido, todo. Entonces, aquí lo que hay es como un agua con un tenue olor que no es un olor rico, es como un olor como un poquito a colonia genérica total. Eso es. No, no, no te lo recomiendo ese tampoco».

La lista continúa con «Alpine»: «Esto es como una imitación, me imagino, del 'Allure Homme Sport'». Aunque admite: «Sí, se parece. Es una imitación. Intenta ser una imitación», rápidamente apunta la carencia: «A mí me parece que esto no tiene la complejidad y lo orgánico, ¿no? La nobleza».

Después aparece «Boos con dos O. A ver si se parece a alguno de los 'Boss', porque los 'Boss' tienen una gama bastante extensa». El resultado es negativo: «No te lo recomiendo. Esto es un perfume bien flojo, ¿eh? Intenta ser con un perfume fresco, pero no se parece a ningún 'Boss', diría yo».

«Terre d'Horse, imitación del Terre d'Hermès» es otro que «intenta imitar», aunque lo califica de «pésima imitación». Y sorprendentemente, se encuentra con un perfume que parece auténtico: «Este es un perfume que tiene toda la pinta de ser original. 'Maison Francis Kurkdijian Baccarat Rouge 540'. Este se parece muchísimo. Este puede que sea hasta original. Mira, tiene hasta el sello dentro, ¿no? Esta es una falsificación en toda regla».

La sospecha se confirma: «Sí, totalmente. Es una falsificación. Me parece floja, ¿eh? Pero tampoco te podría asegurar así de primera impresión, sin hacer más pruebas hasta qué punto». Con «el Black Phantom en la etiqueta que está torcida ya se nota algo raro, ¿no? Este perfume también lo conozco. Es una falsificación». Y añade: «Sí, de nuevo es como que fuera un uf, ¿no?».

Tras el veredicto, el experto aprovecha para hacer una reflexión más general: «Te has dado cuenta que cuando vas a la farmacia o compras en estas tiendas que te venden a granel perfumes, al principio como que se diferencian entre ellos, o sea, son parecidos a los originales y cosas de estas, pero es cosa de que pase un rato y se empiezan a poner todos iguales y al final huelen más o menos todos súper iguales, súper parecidos y hasta un punto en que ya a las dos, tres, cuatro horas muchos de ellos huelen irreconociblemente iguales».

Con «Versache» la decepción se mantiene: «Estos perfumes también los conozco perfectamente, sobre todo el normal, que es este. Vamos a ver. Es como un olor así acuoso, metálico, desagradable». El «Creed Aventus» «se intenta acercar, pero de nuevo es una cosa evidentemente desaboría, o sea, una cosa como deslavada, ¿sabes?». Y el «Xerjoff Erba Pura» le sorprende por su parecido externo: «Se parece muchísimo la botella. Esto es una cosa que te podrían pasar gato por libre fácilmente, aunque la base aquí también está como un poco carcomida, ¿sabes? Y la caja también está aquí como carcomida. Cuando la real auténtica caja de 'Xerjoff' es una maravilla, eso tiene un trabajo increíble». Pero en el aroma detecta diferencias: «Mira, es como de primera impresión te diría que es como un 'Erba Pura' amelocotonado, como más dulzón, menos brillante, menos picante, digamos. El 'Erba Pura' que es como una cosa súper punzante. Este es punzante pero más amable».

En «Silver Mountain Water» encuentra otro intento fallido: «También se intenta acercar, pero tiene como una tonalidad un poco animal que se pasa un poco en lo animal, que eso no lo tiene el original y es una cosa así un poco aguada».

Por último, el experto realiza un resumen demoledor: «Resumen, te voy a decir cuáles son los mejores de todos estos perfumes, que son ninguno, realmente ninguno. O sea, yo de estos perfumes de AliExpress, si estás pensando en comprártelo, no hay ninguno que te pueda recomendar. Eso es lo que te puedo decir».