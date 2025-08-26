Un experto en motos explica qué tener en cuenta a la hora de comprar una de segunda mano: «No confíes»

¿Moto nueva o de segunda mano? Muchas veces la elección depende de cuestiones económicas, otras, de la comodidad. Para aquellos que busquen ahorrar, sobre todo, en la compra y no les importe asumir un poco más de riesgo o invertir en revisiones, la de segunda mano es una opción más económica. No obstante, si se prefiere la seguridad que da una garantía y todo nuevo, con menor riesgo inicial, la moto nueva es mejor, aunque más costosa.

En cualquier caso, decantarse por una u otra opción no es algo que responda a un calentón, sino más a una decisión meditada y en la que se ponen en una balanza los pros y los contras.

Eso sí, si la decisión es la de adquirir una moto de segunda mano, también requiere de un análisis exhaustivo escoger una u otra. Más, incluso, que en el supuesto de comprar una nueva.

El creador de contenido Gawl, a través de su cuenta de TikTok, explicó una serie de consejos a la hora de comprar una moto de segunda mano. Recomendaciones, dice, que pueden servir tanto a compradores como a vendedores. Para estos últimos, para conocer a qué preguntas se pueden enfrentar.

Consejos para comprar una moto de segunda mano

Durante todo el vídeo, este experto en motos señala en varias ocasiones la importancia de desconfiar. «Punto número uno, no confíes en que el vendedor sea totalmente honrado, siempre o casi siempre va a haber alguna cosa que te oculte o por vergüenza y demás no te quiera contar por si tira atrás la venta», expone.

Después, va a detalles más pequeños. «Podemos mirar a simple vista el estado de las ruedas, cómo están de desgastadas, su fecha de fabricación. Si esa rueda tiene más de cinco años, es en plan '¿por qué no se han cambiado las ruedas antes?' Si te ha dicho que la moto está usándose, ¿coincide el desgaste de las ruedas con el tiempo?», se pregunta.

«Si ves que el kit de arrastre no está bien engrasado, está muy sucio, la cadena no está eslabonada, hace ruidos, no está bien tensa… es que se han preocupado poco por el estado de la moto. Así que, o no estará circulando la moto y la han abandonado, o la han cuidado poco», continúa, incidiendo en pistas que indicarían una caída. «Golpes en el manillar, en las defensas, rayajos...».

«Si os dice que no lo sabe, desconfiad. 'No, nunca se ha caído'. 'Entonces, ¿por qué está eso?' No confíes»

Ante todo, «desconfiad». «Si veis que la pintura tiene rajas justo en lo que es el borde es que ha recibido un impacto y la pintura ha saltado, así que, seguramente, haya tenido un accidente frontal o gordo. Preguntad sobre eso. Si os dice que no lo sabe, desconfiad. 'No, nunca se ha caído'. 'Entonces, ¿por qué está eso?' No confíes», aconseja este experto en motos, que añade que «algo típico es comprobar el arranque en frío».

Tanto por el motor como por el ruido que genera. «No tienes por qué saber cómo tiene que sonar la moto, pero tú pídelo. Toca el motor. Si está templado, desconfía, hace poco que has arrancado», indica. «Si el vendedor, nada más arrancar la moto, acelera, desconfía, eso es que está ocultando un sonido que sabe que se va a quitar en cuanto lo aceleras».

«Puedes llegar a un trato con el vendedor: la llevamos a revisión, si la moto está bien, yo pago la revisión; si la moto está mal, la paga el vendedor»

Pero no todas las indicaciones son técnicas, sino algo más simple. «Lleva alguien contigo que sepa de motos a la hora de ver la moto o pide que le hagáis una revisión a la moto». En la línea con esto último, incluso, habla de un acuerdo con el vendedor. «Puedes llegar a un trato con él: la llevamos a revisión, si la moto está bien, yo pago la revisión. Si la moto está mal, la paga el vendedor. Si él se niega, seguramente sea porque sabe que tiene algo mal la moto y le va a tocar pagar», detalla.

Comprobar si la moto tiene deudas o si la ITV está superada son otras cuestiones, para nada menores, que se han de tener en cuenta antes de comprar una moto de segunda mano, según comenta este experto.