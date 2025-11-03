Suscribete a
ABC Premium

Un experto en marketing explica por qué los restaurantes ponen en la carta platos caros sabiendo que ningún cliente los va a pedir: «No es un error»

Cuando una persona se sienta en la mesa de un establecimiento, no solo elige entre sabores o elaboraciones, sino también entre sensaciones, atmósferas y percepciones

El restaurante de Madrid que ha dejado sin palabras a Dabiz Muñoz por su calidad: «Sorprendido con que se hable tan poco de este sitio»

Un experto en marketing explica por qué los restaurantes ponen en la carta platos caros sabiendo que ningún cliente los va a pedir: «No es un error»
Un experto en marketing explica por qué los restaurantes ponen en la carta platos caros sabiendo que ningún cliente los va a pedir: «No es un error» Pexels/TikTok

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La experiencia de comer fuera de casa ha evolucionado mucho más allá del mero acto de alimentarse. Hoy, cuando una persona se sienta en la mesa de un restaurante, no solo elige entre sabores o elaboraciones, sino también entre sensaciones, atmósferas y percepciones. ... En ese contexto, el precio de los platos juega un papel decisivo. No es casual que algunos menús exhiban preparaciones de coste elevado, incluso desproporcionado, en comparación con el resto de la oferta. Pero, ¿por qué ocurre esto?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app