Un experto inmobiliario advierte sobre los riesgos de invertir en ladrillo: «Se la pegaron bien fuerte»

En los últimos años, con la crisis de la vivienda y los precios disparados, invertir en inmuebles ha vuelto a verse como una oportunidad segura. Cada vez más personas intentan entrar en el mercado con el miedo de quedarse fuera o de que se encarezca tanto que sea demasiado tarde ... . Pero ¿realmente la vivienda crece para siempre?

Sobre este tema ha hablado el conocido inversor inmobiliario Sergio Excellence Circle, que se dedica a compartir en redes sociales diferentes consejos sobre inversión y mercado del ladrillo. En una de las últimas publicaciones de su cuenta de TikTok, advierte de que existen momentos en los que el mercado se frena o incluso se desploma.

Sergio recuerda que muchos inversores ya aprendieron esa lección durante la burbuja inmobiliaria de 2006 y 2007, cuando los precios se hundieron tras años de subidas ininterrumpidas. Según explica, en aquella época fueron muchos los que «se la pegaron bien fuerte» al invertir creyendo que el ciclo alcista sería eterno. Una experiencia que, según él, «fue un máster en inversión inmobiliaria».

Fin de la escalada

El experto sostiene que el mercado actual ha alcanzado un punto límite. Después de varios años de subidas históricas, considera que las grandes revalorizaciones ya se han agotado. «Si sigues esperando subidas de doble dígito, olvídate», advierte. Los precios se han acercado al máximo que puede asumir la mayoría de los compradores, y los tipos de interés no apuntan a caer a corto plazo, lo que frena aún más la demanda.

#BurbujaInmobiliaria #Vivienda #FinanzasPersonales ♬ sonido original - Sergio_excellence_circle @sergioexcellencecircle 🚨 La vivienda SÍ baja, y quien diga lo contrario no vivió el 2006 🚨 Muchos se dieron el gran golpe y aprendieron a base de pérdidas. Olvídate de las subidas mágicas de dos dígitos: los precios ya tocan techo y los intereses no van a bajar más. Si compras apalancado, cuidado: una subida de tipos te puede dejar con más hipoteca que renta. #InversiónInmobiliaria

Para quienes invierten buscando rentabilidad a través del alquiler, Sergio recomienda extrema prudencia con el apalancamiento, es decir, con las compras financiadas con hipoteca. «Puedes comprar en rentabilidad, pero mucho ojo ahora con pedir tanta hipoteca, porque como te metan una subida de tipos, te vas a quedar con más hipoteca que renta», señala.