Un experto inmobiliario aclara si es legal traer invitados a tu piscina comunitaria: «Puede ser un verdadero problema...»

Última hora
J. M.

En verano, con la llegada del calor, apetece más que nunca darse un baño en la piscina. Muchos afortunados tienen una en su comunidad de vecinos y, a veces, invitan a familiares o amigos a disfrutarla. Pero, ¿es esto legal? ¿Está permitido?

Sobre este tema ha hablado recientemente en TikTok el experto inmobiliario @sergioexcellencecircle, especializado en consejos de inversión y normativa del sector. En uno de sus vídeos más recientes, explica si está permitido o no llevar invitados a una piscina comunitaria y qué puede hacer la comunidad para regularlo.

Según detalla, tus vecinos pueden prohibirlo o incluso cobrarte por ello. Las piscinas comunitarias son un espacio compartido donde conviven todo tipo de realidades: vecinos con hijos, sin hijos, solteros, familias numerosas, personas mayores con nietos, o incluso con mascotas. Esto puede convertirlas facilmente en una fuente de conflictos.

El experto recuerda en el vídeo que, con una simple votación por mayoría, la comunidad puede establecer una cuota para los invitados. El objetivo sería compensar los gastos extra que puedan generar en conceptos como higienización, seguridad o incluso reparaciones de la piscina. Ahora bien, si los estatutos de la comunidad ya prohíben expresamente los invitados, para cambiar esa norma haría falta una votación unánime.

