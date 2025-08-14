Un experto en hoteles explica por qué jamás se aloja en habitaciones que tengan este número: «Hay un problema»

Cuando se dice que la experiencia es un grado es por situaciones como la que se va a exponer en este artículo. Porque haber adquirido el conocimiento a través de hechos vividos ayuda a tomar decisiones correctas. O, al menos, que evitan potenciales problemas.

Sucede también en cuestiones que pueden parecer menores como la elección de una habitación en un lugar de vacaciones. O la asignación del mismo, porque en ocasiones el hotel no permite seleccionar una en concreto a gusto del cliente.

Y no solo por pura superstición, esa que, por ejemplo, en Estados Unidos se asocia al número 13, el más comúnmente evitado en la numeración de habitaciones y pisos en territorio americano por su relación con la mala suerte.

Otro número un tanto enigmático es el 237 por asociarse a la película 'El Resplandor', dirigida por Stanley Kubrick, que la popularizó como un lugar inquietante o misterioso. O el 622, por la famosa novela de misterio llamada 'El enigma de la habitación 622' de Joël Dicker.

Pero dejando a un lado esta numeración asociada a leyendas o historias ficticias, hay otros que deben evitarse por razones más fundamentadas. Es lo que ha indicado alguien con conocimiento de causa. Se trata de Javier Sobrino, creador de Descubriendo Viajes y un apasionado de los hoteles.

Durante su intervención en la Cadena COPE, este catador de espacios hoteleros ha asegurado que todos los números terminados en 01 (101, 201...) han de evitarse en la medida de lo posible si se quiere vivir una estancia más tranquila.

«Esas habitaciones [101, 201...] las suelen poner en la esquina; es decir, en la que está cerca del ascensor y cerca, también, de la salida de las escaleras del hotel», detalla. Puede no ser así, pero, por su propia experiencia, comenta que en muchos hoteles así se lo ha encontrado.

«Di inmediatamente si te pueden dar la del final del pasillo»

«Cada vez que pase un huésped o que alguien baje por las escaleras lo vas a oír. Incluso, he oído también alojándome en habitaciones que dan en esta esquina que escuchas el ascensor. Entonces, si tu idea es descansar, intenta evitar esa habitación», aconseja.

No son muchos los hoteles que permiten escoger una habitación. Por eso, Sobrino recomienda que, en caso de que desde recepción se haya sido asignada una habitación esa terminación, «di inmediatamente si te pueden dar la del final del pasillo, por ejemplo, o una que sea más tranquila».