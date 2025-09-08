Un experto explica cómo hay que envolver los embutidos para conservarlos bien: «Una vez abierto tendemos a...»

En verano, el aumento de las temperaturas puede hacer que los alimentos se conserven peor, lo que es especialmente molesto con productos delicados y costosos como los embutidos. Aunque existen varios métodos para alargar su vida útil, no todos los embutidos requieren las mismas condiciones de conservación. Entonces, ¿cómo debe conservarse cada tipo de embutido para evitar que se estropee con el calor?

A esta cuestión ha dado respuesta Ernesto, maestro cortador de la famosa marca de jamón Joselito, a través de un vídeo publicado en la cuenta de TikTok de la marca (@jamonjoselito). En el clip, que ya ha superado las 290.000 visualizaciones, Ernesto explica los errores más comunes que se cometen al conservar embutidos en casa durante el verano.

Uno de los errores que destaca Ernesto es asumir que todos los embutidos deben tratarse de la misma manera. «Chorizo y salchichón pueden conservarse en la nevera perfectamente, pero el lomo no», explica el experto. El lomo, según cuenta, debe almacenarse fuera de la nevera, en un lugar fresco y seco para mantener sus propiedades.

El maestro cortador también menciona que guardar el lomo en la nevera puede causar un fenómeno poco conocido entre los consumidores: la aparición de salitre en la superficie. Esto, advierte, «cambia todo» en cuanto a la textura, el sabor y el aroma del embutido, empeorando significativamente su calidad.

Otros consejos para conservar mejor el embutido

Otro fallo habitual que señala Ernesto es dejar el embutido en su envase original una vez abierto. Según él, lo ideal es envolverlo en papel film. «De esta forma, el plástico se adhiere mejor al embutido, evitando que se reseque al contacto con el aire», comenta.

Por último, recomienda cortar una pequeña porción de embutido cada día. «Así, siempre tendrás el corte súper fresco», aconseja Ernesto, que asegura que esta recomendación puede aplicarse también al jamón.