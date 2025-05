Un experto en energía nuclear explica por qué la luz es tan cara en España: «Me parece muy peligroso»

Los efectos colaterales del masivo apagón que sufrió España hace unos días siguen todavía muy presentes. Las cuestiones técnicas sobre por qué realmente ocurrió no se han resuelto y los partidos siguen aprovechando la crisis energética para sus 'batallas' políticas y, mientras, la ciudadanía sigue pensando, seguramente, en qué material deberían tener en casa para minimizar problemas ante otro episodio similar.

Todo ello ha llevado a que en los últimos días hayan aparecido muchos expertos para hablar de la problemática energética en España y tratar de dar respuestas a las dudas que continúan en el aire. El popular youtuber Jordi Wild no ha querido quedar al margen del tema y acaba de entrevistar en su canal 'The Wild Project' a un experto en energía nuclear.

Se trata de Alfredo García, conocido en redes sociales como Operador Nuclear y que es un popular ingeniero en telecomunicaciones y operador y supervisor de reactores nucleares. García, con su habitual tono divulgador, ha explicado exactamente qué sucedió el pasado 28 de abril, qué podemos esperar en el futuro y por qué la luz es tan cara en España.

El ejemplo del aceite

En un momento de la entrevista, Wild pregunta específicamente por cómo funciona el mercado y los precios de la energía y García responde ejemplificando con lo que ocurre con el aceite. «¿Qué pasa si el precio fuera extremadamente bajo o casi cero? Hay gente que diría 'fabuloso', una garrafa de aceite a diez céntimos... pero ¿quién va a producir aceite a ese precio?».

«Llega un momento en que si el precio es tan bajo no le interesa al productor», añade el experto energético, que pone énfasis en que «los precios tienen que tener un valor razonable». Eso significa, como explica, que no puede ser demasiado caro, porque si la electricidad es carísima llegará un momento en que la gente tendrá que desconectarse y volver a las venas, «pero tampoco puede ser extremadamente bajo y que al productor no le valga la pena hacer inversiones, dar empleo o pagar impuestos porque no les salga a cuenta».

Así, García recuerda que en España en los últimos tiempos «hemos tenido precios bajísimos de la electricidad y una altísima producción de renovable» y que ante este panorama algunas centrales nucleares pidieron recientemente parar para «no gastar combustible». Red Eléctrica lo autorizó y de aquí, recuerda el ingeniero, a que hace unos días, el presidente Pedro Sánchez apuntara a que el apagón había sido culpa de las nucleares. «Estaba mintiendo porque las centrales nucleares no deciden parar: piden parar», incide.

En este sentido, Operador Nuclear remarca que si Red Eléctrica no permite un paro tiene que pagar un precio más caro por la energía «porque no solo estás pagando el precio del mercado, sino que le estás obligando a estar y a ti no te sale rentable». Viendo estas condiciones, muchos propietarios de centrales «lo que han hecho es parar en los momentos en que no lo veían rentable». «Esto es lo que nos pasó el otro día, que había parte de los reactores parados», rememora Alfredo, recordando que había algunos parados por mantenimiento y otros por bajada de precios.

Dicho esto, el ingeniero confiesa que «me parece muy peligroso» que, como muchos celebran, los precios estén tan bajo. «Si a las empresas que producen electricidad les tiran los precios dejarán de producir electricidad y dejarán de invertir en estas instalaciones», afirma.

García apostilla que no entiende que tantos productores, especialmente de energías renovables, están tan vehementemente en contra de las nucleares y expone las conclusiones que ha sacado. Y es que recuerda que los precios más caros del mercado los marca el gas y que «todos sabemos que cuanto menos nuclear más gas». «Subirá más el precio y ellos ganarán más: ese es el negocio», sentencia él.

El experto reitera que «hay gente que se frota las manos y dice 'bien, vamos a tener más renovables'» pero recuerda, para acabar, que si el precio está muy bajo tampoco muchos se animarán a crear parques de placas solares. «Eso es lo que va a pasar si esto no se regula bien», avisa él que sentencia que «lo que hay que procurar exactamente es que no tengamos ni precios muy caros ni precios extremadamente bajos».