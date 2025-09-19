Un experto en educación vial señala cómo elegir la V16 de forma correcta: «Hay gente que compra cosas que ya no sirven»

Adiós a los triángulos a partir del 1 de enero de 2026. Desde esta fecha cambiará la forma de señalizar los vehículos averiados en la carretera: un dispositivo luminoso colocado en el techo del vehículo será lo que se use a partir de de entonces, la baliza V16.

Entre otros motivos, la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende evitar los atropellos. Alrededor de este cambio se propagan en redes sociales dudas sobre los peligros de las baterías de litio que emplean estas luces y también los teléfonos móviles. A juicio de los expertos, son seguras, pero presentan riesgos mínimos que dependen, en gran parte, de su fabricación y de las condiciones de uso.

España se convertirá así en el primer país en el que el uso de la luz V16 sea obligatorio. Entre otros motivos, según explica en su web la DGT, este cambio se debe a que el dispositivo emite «una luz intermitente de alta intensidad» que avisa de la presencia de un vehículo detenido. Además, comunica la ubicación del vehículo siniestrado porque el dispositivo está conectado para dar información en tiempo real. No avisa directamente a los servicios de emergencia, pero sí facilita su posición exacta.

Qué vehículos no están obligados a llevar la V-16

Cabe destacar que no todos los vehículos tendrán que usarlas de forma obligatoria. Las motos no tendrán que llevarlas. La DGT ha explicado en qué casos no tendremos que llevar ni utilizar estos nuevos dispositivos. Aclara el organismo que «según la normativa, la baliza conectada V16 la deberán portar turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales».

Para los usuarios, supone un desembolso de entre 40 y 60 euros de media por vehículo, además de algunas dudas sobre la validez de las balizas. No todos los modelos cumplen con los requisitos de homologación de la DGT. Así que en este contexto, un experto en educación vial señala en un vídeo de Tik Tok cómo elegir la V16 de forma correcta.

¿Es tu baliza V16 realmente legal?

En este contexto un experto en educación vial señala cómo elegir la V16 de forma correcta. La mejor manera de estar 100% seguros de que nuestra baliza pasará el examen en caso de que un agente de Tráfico nos la revise es consultar el listado oficial de la DGT, que contiene cerca de 200 modelos. Indica en un vídeo de más de tres minutos el experto @educaccionvial_ que «hay tal avalancha de oportunistas que la gente acaba comprando cosas que ya no sirven», indica.

Posteriormente enseña una baliza diseñada y fabricada desde cero en España, «siguiendo el pliego de condiciones técnicas publicado para la ocasión, osea para el lanzamiento de la V16 conectada, mientras que esto (indica otro dispositivo) es una luz de señalización V16 no conectada que sigue anunciada en muchas tiendas, y por supuesto no debes de comprar aunque te digan que está homologada por la DGT, porque eso era para la anterior norma, que validaba el uso de esta luz», sostiene el experto en la grabación, que ahonda en que «las V16 nuevas son geolocalizadas, están en un listado oficial de la DGT y están obligadas a estar conectadas con la plataforma DGT 3.0».

El creador de contenido además muestra la citada luz de emergencia, diciendo que se trata de una V16 calcada a muchas que se están vendiendo en la actualidad y a un precio muy competitivo. «Los fabricantes asiáticos han usado el mismo molde para reducir al mínimo los costes de producción. ¿En qué se diferencian realmente las buenas de las baratas?», se pregunta el experto, que a continuación ofrece alguna que otra explicación.

Claves para identificar una baliza V-16 homologada - Cada luz V-16 homologada debe tener visible un código alfanumérico que comienza por las siglas LCOE o IDIADA, seguido de una secuencia de números.

- El dispositivo debe incorporar de forma visible y permanente el distintivo oficial de homologación. Este puede estar grabado, impreso o ser parte de una etiqueta indeleble.

- Desde 2026, solo serán válidas las balizas V-16 que incorporen geolocalización y transmisión automática de su ubicación en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional a los demás usuarios de la vía. Es clave que confirmar que en la caja se indique que es un dispositivo IoT o que está conectado con DGT.

- Una de las características que permiten diferenciar las balizas homologadas de las demás es el precio. Mientras que algunas tienen un precio aproximado de 20 euros, la señal V-16 conectada y homologada se puede adquirir desde 40-50 euros.

- La DGT mantiene actualizado un listado oficial de luces V16 homologadas en su página web.

«Las baratas están construidas cumpliendo los requisitos mínimos, los leds son menos potentes y funcionan con pilas de menos voltios, además tienen otras soluciones chapuceras para cumplir con los requisitos, como la de aislar una pila de plástico para evitar la corriente latente en el circuito, y evitar así encendidos accidentales, desgaste de las pilas o sulfatación de las pilas, en vez de poner un interruptor mecánico como han hecho la mayoría de los fabricantes que se han tomado el diseño en serio», explica el especialista en educación vial.

Otra de las características que tienen las buenas es la garantía y soporte en España, con aplicaciones que se conectan además con las aseguradoras y que facilitan mucho las operaciones de rescate en carretera, por no hablar de que muchas de estas luces que tienen un precio tan reducido no están siguiendo las especificaciones del producto homologado: no esperes encontrarlas por menos de 40 o 50 euros», finaliza.