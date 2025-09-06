Un experto en conducta canina, tajante sobre cuál es la mejor raza de perros: «Los mejores del planeta»

En España hay casi 10 millones de perros, según dicen las estadísticas, por lo que una de cada cuatro familias tiene una mascota en casa. elegir al compañero de cuatro patas perfecto para cada uno no es cuestión baladí: crece, requiere de una serie de cuidados básicos e implica un gasto extra a final de mes, de manera que hay que ser conscientes de la responsabilidad que conlleva atenderlo.

La raza, el género, el estado de esterilización, así como la genética y otros cuidados, pueden influir en la longevidad de nuestras mascotas. Los expertos aseguran que la educación y el entorno juegan un papel crucial en el desarrollo del animal, y se antojan clave para tener una mascota que pueda convivir sin problemas. No obstante hay que tener en cuenta otros muchos factores para saber si un perro vale para uno. No es solo cuestión de amor a primera vista ni de tendencia.

Por ejemplo según los expertos en el mundo canino no hay perros para niños y otros que no lo son, pero para la vida familiar, por ejemplo, lo recomendado es que tengan las cuatro 'eses': seguros, sociables, sumisos y sanos. Valdría cualquier perro mientras tuviera estas características.

«Los mejores del planeta», la raza perfecta según un adiestrador profesional

El entrenador canino Will Atherton, conocido por sus vídeos virales en redes sociales, ha querido reflejar en una de sus publicaciones cuáles son para él las mejores razas de perro, pese a que para otros especialistas en comportamiento animal como Nacho Sierra, «elegir al animal en base a la raza es un error, es un sesgo y sin ciencia que lo sostenga», algo que también comparte Patricia Guerrero, de Pat Educadora canina, que añade que «la raza los encasilla de forma injusta. La gente debe aprender qué carácter tiene cada animal, independientemente de la parte física».

Volviendo al experto británico, este se muestra categórico cuando determina que algunas razas son más fáciles de manejar que otras, especialmente para familias o personas con poca experiencia. Y si tuviera que recomendar solo una, sin duda sería el labrador retriever. Una raza que considera superior a las demás, en todos los sentidos. «Los labradores son los mejores perros del planeta», afirmó en uno de sus vídeos.

If you're curious why I bang on about Labradors so much, let me explain. As someone who works daily with rescue dogs and dogs at risk of euthanasia and has dedicated his life to my mission of keeping dogs out of shelters and off the euthanasia table, I hand on heart believe if everyone got a Labrador for their first breed there would be 50%+ less dogs in shelters as I see every day the reason for so many issues people have with their dogs is choosing a breed they're woefully under prepared for. All dogs need leadership and solid training, but Labradors make leading them and training them easy, and when things go wrong it's very rarely seriously wrong, and are usually the easiest breeds to rectify issues with. So more labs would mean less dogs in shelters. And when you've proven you're capable of being a high level canine leader then explore the idea of other breeds. But, to be fair, I'm just a weird guy on the internet waffling about my opinions, so do what you think's best and I'll get back to work helping more dogs.

Una raza que suele ajustarse estadísticamente al rol de perro terapia. Tradicionalmente de carácter equilibrado, tranquilo, juguetón y dócil, es el mejor candidato, según el experto, para tenerlo en nuestro hogar. Esta raza, como cualquier otra, puede llegar a adaptarse a la convivencia siempre que se trabaje desde el principio y se dedique el tiempo adecuado.

«Criados para llevarse de maravilla con las personas y otros perros, son hiperinteligentes», afirma Will Atherton. «Se les ha enseñado a ser tranquilos, relajados y estables, y a no mostrar ningún tipo de agresividad», añade. Muy apegados a sus dueños, «tienen un deseo ardiente de complacer» y son muy receptivos a la comida y al juego, lo que facilita su adiestramiento.

Aprenden rápido, disfrutan de la interacción social y son inquebrantablemente leales. Por ello, «son realmente el compañero ideal para la familia», afirma el experto. Obedientes, cariñosos y tranquilos, son «perros devotos, cariñosos y amorosos que se llevan bien con todos».

Pero cuidado: ninguna raza es perfecta para todos. Un labrador poco estimulado puede volverse destructivo. Antes de elegir, es mejor investigar, conocer criadores o adoptantes y, sobre todo, tener claro que necesidades del animal deben ser acordes y compatibles a nuestro estilo de vida.