Un experto en conducta canina sentencia las peores razas de perros para tener como mascota: «Tiene instintos primarios muy fuertes»

Labrador Retriever, American Stanford, Husky, Pinscher, Galgo español, Yorkshire, Teckel o Bulldog francés. Los parques y calles de toda España están llenos de cientos de raza de perro - cerca de 350, según la Federación Cinológica Internacional - y en los últimos años se ha notado un crecimiento exponencial que incluso ha transformado la estructura de las familias. Y es que en nuestro país el número de mascotas ha aumentado tanto que supera ya al de menores de 14 años en el conjunto de los hogares, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística.

En las últimas décadas los chuchos pasaron de ser animales con una función determinada a ser compañeros de vida y miembros de la familia. Y elegir a nuestro acompañante ideal no es cuestión baladí: crece, requiere una serie de cuidados básicos e implica un gasto extra a final de mes, de manera que hay que ser conscientes de la responsabilidad que conlleva atenderlo.

La educación y el entorno juegan un papel crucial en el desarrollo del animal y se antojan clave para tener una mascota que pueda convivir sin problemas. Pero hay que tener en cuenta otros muchos factores. Apuntan los expertos en el mundo canino que elegir al animal en base a la raza es un error, un sesgo y sin ciencia que lo sostenga. Esto solo determina la forma, el color, el tamaño y, un poco estadísticamente, el temperamento del animal. Pero, principalmente, su carácter lo moldearán varios factores como el linaje, su adaptación ambiental y su educación.

Según los especialistas lo recomendado es que tengan las cuatro 'eses': seguros, sociables, sumisos y sanos. Valdría cualquier perro mientras tuviera estas características. Y cabe recordar otra cosa importante: las necesidades del animal deben ser acordes y compatibles a nuestro estilo de vida.

Un experto en conducta canina sentencia las peores razas de perros para tener como mascota

En este contexto el educador canino, Alejandro Flores, destaca en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales que no todas las razas de perros son apropiadas para dueños primerizos, ya que algunas requieren un manejo más especializado o un nivel de actividad física que puede resultar abrumador para los principales. En este contexto, el creador de contenido ha elaborado una lista de cuatro razas y su por qué no las tendría como mascota en casa. Una selección que ha dado mucho de qué hablar entre sus más de 100.000 seguidores en Instagram, ya que todas ellas son muy conocidas y en España hay varias que son las más comunes entre los dueños caninos.

«En prime lugar pondría al Husky, son perros que son lobos», apunta el experto, que ahonda en la explicación que son independientes, difíciles de adiestrar y pocos disfrutan de estar sueltos. «Tienen instintos primitivos y primarios muy fuertes», sentencia antes de pasar al Bulldog francés, un perro que el especializado en adiestramiento y modificación de conducta cuenta que «tiene muchos problemas de salud».

El expero continúa con el American Bully, una de las razas más nuevas que existen ya que data de mediados de los años noventa. «Son preciosos pero poco funcionales, si mi vida es activa y necesito un perro que me acompañe, este no es un perro para ello», indica Flores, que concluye la grabación con el «peor perro».

«No es una raza, sino un estado; es decir todos los perros agresivos, reactivos y destructivos que la gente sufre y no pone soluciones», explica el experto, que dice que no tiene sentido estar durante «15 años con un perro con tantos problemas, sufriendo el perro y sufriendo la persona sin hacer nada al respecto; ese sin duda es el peor perro que existe para mí».