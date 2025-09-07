Un experto en conducta canina explica por qué no deberías soltar a tu perro en espacios compartidos «aunque no haga nada»

Seguros, sociables, sumisos y sanos. Los expertos en el mundo canino apuntan a estas cuatro características sobre lo que debe reunir un buen perro para la vida familiar. Y ahí valdría cualquiera, sin importar la raza. Aunque elegir al adecuado no es cuestión baladí. La educación y el entorno juegan un papel crucial en el desarrollo del animal, y se antojan clave para tener una mascota que pueda convivir sin problemas.

En España hay cerca de 10 millones de perros, según dicen las estadísticas, por lo que una de cada cuatro familias tiene una mascota en casa. Cuando consideramos tener una mascota hay que conocer la legislación que cada lugar de nuestro país impone sobre la tenencia y el cuidado de animales. Estas normas tienen un amplio contenido, que van desde la colocación del perro en el interior de un vehículo, la identificación del animal o o la recogida de excrementos.

Por ejemplo, a veces surgen dudas sobre si puedo pasear a mi perro sin la correa por la calle para que el animal vaya suelto. En este sentido la legislación es igual en toda España y obliga a llevar al perro con la correa, solo pudiendo soltarlo en los espacios habilitados para los caninos. Muchos habrán oído eso de «tranquilo, el mío no hace nada», cuando uno se cruza con un perro suelto que se acerca sin mucho control. Sepa usted que dejar a los perros sin correa en espacios públicos no solo es irresponsable, sino que también está prohibido por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Si bien la ley nacional prohíbe dejar animales sueltos que puedan causar daños, las administraciones competentes (comunidades autónomas y ayuntamientos) pueden determinar en qué espacios específicos y en qué horarios se permite llevarlos sueltos siempre y cuando estén supervisados y atiendan a la llamada de su dueño.

Por qué no deberías soltar a tu perro en espacios compartidos, según un experto en conducta

Desde la cuenta de la red social TikTok, @k9ryocan, ofrecen consejos y explicaciones sobre algunos comportamientos de los canes, y en uno de sus últimos vídeos desarrollan el por qué no deberíamos soltar a nuestro perro en espacios compartidos.

Soltar al perro sin asegurarse de que acude al llamado el 100% de las veces supone una falta de control, indica el especialista, que dice que es una práctica, que aunque común, ignora el contexto del resto de perros y sus necesidades individuales. Un perro con miedo, con reactividad o que está entrenando, puede verse afectado por la aproximación de otro, por muy «bueno» que este sea.

Confiar en que un perro no reaccionará ante ningún estímulo no resulta suficiente. «Son animales, no robots, y su conducta varía según el entorno, el estado emocional o la energía del otro perro», advierte. Mantenerlo atado en espacios compartidos garantiza un margen de seguridad, tanto para el propio animal como para los demás.

"¡Pero si no hace nada!" Sí, hasta que un día sí lo hace. Deja de asumir que tu perro suelto no afecta a los demás. Puede que el otro perro esté entrenando, tenga miedo o incluso sea reactivo. ⚠️ No fastidies el paseo de otro. 🚫 Si no tienes control total sobre tu perro, no lo sueltes. ¿Te ha pasado esto alguna vez? 👇

«No conoces al otro perro, no sabes si está en rehabilitación, si está entrenando o sencillamente si tiene miedo», apunta en la grabación el educador canino, que ahonda en que en muchos casos, la intervención llega tarde. El «no hace nada» pierde sentido una vez que se ha producido una reacción negativa, ya sea un enfrentamiento, un episodio de miedo o un retroceso en la educación de otro perro.

La clave está en asumir responsabilidad, tener control real del animal y mostrar respeto por quienes comparten el espacio, evitando suposiciones que pueden generar problemas. No se trata de limitar la libertad del perro, sino de garantizar la convivencia con empatía, prevención y respeto mutuo.