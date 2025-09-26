Un experto en cervezas explica cuál es la diferencia entre la Mahou verde y la Mahou roja: «La ley obliga a utilizar este término»

En nuestra vida cotidiana solemos acompañar nuestro día a día con diferentes bebidas. Algunas forman parte esencial de la rutina, como el agua, indispensable para mantenernos sanos e hidratados, mientras que otras se deben consumir con menos frecuencia, como las bebidas con alcohol, que suelen tomarse en ocasiones más especiales o de ocio.

Entre estas últimas, la cerveza ocupa un lugar destacado por su popularidad y lo común que es para algunas personas incluirla entre sus bebidas habituales. La cerveza puede tomarse en multitud de contextos y, además, existe una gran variedad de estilos que varían en sabor, aroma, color o intensidad.

De este modo, podemos encontrar cervezas más ligeras y refrescantes, así como cervezas más fuertes, con mayor intensiad y cuerpo. Al ser una bebida tan popular, puede que alguna vez te hayas parado a preguntarte qué diferencia hay entre algunas que pueden parecer muy similares. Nos referimos a las cervezas que podemos encontrar habitualmente en envases de color verde y otras en rojo con la palabra escrita 'especial. El' beer sommelier' Miguel ha querido contestar a esta duda.

Un experto en cerveza aclara cuál es la diferencia entre la Mahou verde y la roja

«¿Sabes cuál es la diferencia entre la Mahou verde y la roja? ¿Y por qué siempre hay una cerveza verde y una roja? ¿Y por qué en las rojas siempre pone la palabra 'especial?» comienza planteando el experto en cerveza. «Esta palabra no está puesta por el capricho de un grupo de marketing, la ley obliga a utilizar este término en función de cómo está hecha la cerveza» aclara, para seguir exponiendo esta diferencia.

«En España las cervezas se clasifican en función de la 'chicha' que tiene el líquido antes de fermentar, en este caso a eso lo llamamos extracto seco primitivo. Imagínate que el mosto de la cerveza es como una especie de caldo de cereales, pues cuanto más concentrado está ese caldo, más alimento tiene para que las levaduras lo conviertan en alcohol y sabor» indica Miguel.

Continuando su explicación, el experto en cerveza apunta a que si ese «extracto primitivo está entre el 7% y el 11%, es decir, que si el caldo es ligerito, sale una cerveza más suave en sabor y en alcohol» cuenta enseñando las cervezas del envase verde. «Pero si el caldo está un poco más concentrado, es decir, que tiene un extracto primitivo entre el 11% y el 15%, sale lo que llamamos una cerveza 'especial', con algo más de alcohol, cuerpo y sabor» apunta con las cervezas de lata roja en las manos.

Como último apunte, Miguel añade que, además de esas dos cervezas, la suave que sería la verde y la 'especial' que sería la roja, existe otra en la que, «si el caldo está aún más concentrado, lo que sería ya superior al 15%, estaríamos hablando de cervezas 'extra'».

A modo de conclusión, el experto indica que lo que debemos recordar, sobre todo, es que «la palabra 'especial' no es un adjetivo puesto por un grupo de marketing, es un término legal que se obliga a poner en la etiqueta en función de cómo está hecha la birra».

Así cuando tengas que elegir entre dos cervezas que tengan color verde o rojo, sabrás que la elección no debe basarse en qué tonalidad te gusta más, sino en cómo prefieres que sea la cerveza, si más ligera o con más cuerpo.