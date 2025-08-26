Un experto en artes marciales explica qué hay que hacer cuando te atacan con un machete: «Nunca con tus manos vacías»

Nadie está excluido a verse en la situación de ser atacado en plena calle. Por su físico, por objetos de valor visibles o sin haber un motivo aparente. Cualquiera puede verse en una tesitura nada deseable, así que toca defenderse, principalmente, claro, si no hay ayuda de terceros al alcance.

TsukiClosecombat es la cuenta en YouTube de un experto en artes marciales. Ahí comparte sus vivencias dentro de ese mundo y, también, como ha hecho en uno de sus vídeos, da consejos a sus seguidores sobre cómo actuar en caso de ser objeto de un ataque con un machete.

«El machete es un arma que, por desgracia, cada vez se está viendo más en España. Si te cruzas con uno, esto es lo mínimo que deberías saber para no acabar mal», anticipa.

«Si puedes, sal corriendo, pero no en línea recta. Aléjate en diagonal o haciendo cambios de dirección. Eso te dará más ventaja y hará que sea más difícil alcanzarte», señala en primer lugar. Un tipo de defensa que puede resultar útil, pero no es la única manera de defenderse del ataque.

En caso de no querer correr (o de verse inferior en esa circunstancia), se puede optar por otra vía. «Entre tú y el machete cualquier barrera puede marcar la diferencia. Si vas a desviar o bloquear, usa objetos. Nunca con tus manos vacías. Recuerda desviar el machete hacia un lado, nunca de frente».

«Aléjate en diagonal o haciendo cambios de dirección»

Ahora bien, la premisa principal es la siguiente: «Nunca dejes que te arrinconen, mantente en movimiento. No te quedes contra una pared o una esquina. Si te acorralan, tus opciones se quedan prácticamente en cero».

Las pautas dadas anteriormente son en aquel caso de percibir el ataque a una cierta distancia y contar con capacidad para pensar y reaccionar. Si el ataque es inminente y no hay muchas alternativas, este experto en artes marciales da su recomendación. «Entra bloqueando con los antebrazos, bloquea en el cuerpo para después llevarle contra el suelo e irte».

Técnicas de las que conviene tener conocimiento, porque, quizá, quién sabe, en algún momento haya que ponerlas en práctica.