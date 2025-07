Una experta en nutrición avisa sobre esta forma de llevar fruta a la playa y que puede ser un riesgo: «Si no está bien refrigerada...»

La segunda quincena de julio es otro de los momentos clave del verano ya que miles de trabajadores cogen sus vacaciones en estas fechas. Empieza para ellos una época en la que una de las actividades más habituales es ir a la playa.

Allí se pueden pasar días enteros y, como no puede ser de otra manera, muchas familias deciden llevar comida y bebidas para hidratarse y llevarse algo a la boca entre baño y baño. Las neveras llegan a los arenales de España cargadas de patatas, tortillas, ensaldas y, por supuesto, fruta.

En cualquier caso, sea el tipo de alimento que sea, la seguridad alimentaria es imprescindible si se quiere evitar que un día de playa tan apacible acabe en urgencias con una intoxicación. Es bien sabido por todos que hay que tener especial cuidado con los alimentos que llevan huevo, con las mayonesas aunque sean industriales o con otro tipo de preparaciones como empanados. Pero cuidado porque las frutas también pueden constituir un riesgo para la salud si no se transportan de manera adecuada.

Una dietista alerta sobre esta forma de llevar fruta a la playa

De ello ha advertido la dietista y experta en nutrición María de Lluc en un vídeo subido a sus redes sociales, que utiliza para dar consejos sobre alimentación y, en esta época del año, también advertencias ante posibles intoxicaciones.

En este caso, Lluc pone el foco en la fruta que se vende en los supermercados y que ya viene cortada y envasada: «Parece una opción buenísima para llevar a la playa, pero cuidado».

Señala que las macedionias ya peladas y cortadas «si no están bien refrigeradas pueden convertirse en un riesgo real para nuestra salud». En este sentido, la dietista no pretende ser catastrofista e insiste en que el problema no es la fruta en sí misma sino en que al prepararla de esta forma «pierde su barrera natural de protección».

Esto implica una oxidación rápida y la posibilidad de «contaminarse con bacterias como e.coli, salmonella», especialmente «con el calor que hace en la playa». «Si la lleváis en el bolso o la mochila puede convertirse en un caldo de cultivo», advierte.

Por ello, esta dietista apuesta por llevar la fruta entera con piel y pelarla en el momento: «Es mucho más seguro y sigue siendo igual de rico y refrescante».

Sabías esto sobre lo peligroso que puede llegar a ser llevar este tipo de frutas en el bolso y a la playa? Guarda bien este vídeo para enseñárselo a aquella persona que siempre lo hace y si te encanta la fruta así recuerda llevarla bien refrigerada u optar por piezas de fruta enteras🍑🍌🍓🍍🥭🥝🍐🍒🍎🍇🫐

Algunos usuarios han comentado la publicación haciendo ver que ponerse a cortar fruta en la playa no es siempre práctico: «¿Quién va a cargar con una sandía o melón entero?». De hecho, este usuario insiste en que él apuesta por llevarlo en nevera con hielos encima.

María de Lluc ha contestado a este comentario con que hay muchas frutas que no son tan engorrosas ni pesadas como las uvas, las ciruelas o los albaricoques, por lo que se pueden convertir en una buena opción.