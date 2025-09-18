Una experta en lenguaje corporal sentencia el uso del móvil en una primera cita o entrevista de trabajo: «Pareces un perdedor»

El lenguaje no verbal ejerce un peso determinante en las relaciones humanas. La ciencia ha demostrado que, antes incluso de pronunciar una palabra, transmitimos mensajes claros a través de gestos, posturas y expresiones. Por eso, las primeras impresiones se convierten en momentos decisivos, capaces de abrir o cerrar puertas en apenas segundos. En una cita o en una entrevista de trabajo, donde todo está en juego, el más mínimo gesto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sobre este fenómeno se ha pronunciado Vanessa Van Edwards, fundadora de 'Science of People', una plataforma que divulga herramientas basadas en la evidencia científica para perfeccionar la comunicación y el liderazgo. En una entrevista en el podcast 'The Diary Of A CEO', la especialista en lenguaje corporal lanzó una advertencia directa sobre el uso del móvil en una cita o una entrevista de trabajo.

«Cuando miras el teléfono, cada vez que lo miras, accidentalmente pareces un perdedor. Y lo digo literalmente en términos de perder y ganar. Así que, en una primera impresión, estás esperando en la sala de espera para una gran entrevista de trabajo. Estás esperando a tu cita, quizá a tu persona ideal. ¿Y qué haces? Revisar el teléfono», señaló con rotundidad.

El peso de las primeras impresiones

La experta recordó que estas percepciones iniciales son mucho más influyentes de lo que solemos creer. «Nuestras primeras impresiones son en realidad muy precisas», afirmó, subrayando que la investigación científica avala la solidez de esos juicios inmediatos.

De hecho, la experta aportó datos reveladores: «Se ha descubierto que son un 76% precisas respecto a nuestros rasgos de personalidad. En otras palabras, las personas pueden adivinar con bastante exactitud, tras una primera impresión, lo extrovertido que eres, lo agradable, lo neurótico. En realidad, lo neurótico es lo más difícil de detectar». Esa dificultad, añadió, no significa que los demás no capten otros aspectos con facilidad: «Eso podemos ocultarlo bastante bien. La apertura mental y la responsabilidad, en cambio, se adivinan con relativa facilidad».

En este sentido, la experta explica que lo que mostramos en los primeros segundos de interacción resulta duradero. «Es decir, puedo inferirlo basándome en apenas los primeros segundos de interacción, lo que significa que esas impresiones perduran. Así que, si has causado una mala primera impresión, es difícil recuperarse. Odio ser portador de malas noticias, pero podemos trabajar en ello», advirtió.

Un error recurrente

La especialista subrayó que una primera impresión positiva es la base de una relación sólida. «Sin embargo, acertar en esa primera impresión te prepara para una relación exitosa y duradera con esa persona. Por eso es tan importante no desperdiciarlas. Y este es el error número uno que cometen las personas en una primera impresión», explicó.

El fallo más común se manifiesta de forma casi automática: «Lo hacen así: 'Oh, hola, encantado de conocerte', mientras miran hacia abajo a su teléfono, su iPad, su ordenador, su bloc de notas o su libro». Este gesto, lejos de parecer inofensivo, envía un mensaje de desinterés y coloca al interlocutor en una posición de inferioridad. «Cuando estamos mirando hacia abajo, parece mucho la postura universal de derrota. La derrota universal es cuando metemos la barbilla hacia el pecho. Normalmente tenemos muy poco espacio entre los hombros y los lóbulos de las orejas», añadió. En otras palabras, mirar el móvil en esos contextos no es solo una distracción, proyecta inconscientemente una señal de derrota.

La primera impresión empieza antes de hablar

Otro de los puntos clave que la especialista quiso recalcar es que la primera impresión no empieza cuando abrimos la boca. «Esa primera impresión ocurre en los primeros segundos de verte, y este es otro error que cometen los introvertidos: creen que su primera impresión empieza en el momento en que comienzan a hablar. No. Tu primera impresión empieza en el momento en que alguien te ve por primera vez. Es cuando entran en una sala, abren la puerta, entran en un restaurante o miran tu foto de perfil», manifestó.

Ese instante inicial, silencioso pero poderoso, condiciona la percepción que los demás tendrán de nosotros y que, según la experta, resulta difícil revertir. Por eso, advierte, el móvil puede convertirse en el peor enemigo en situaciones cruciales: ya sea esperando en una entrevista o aguardando a una cita, basta con ese gesto para proyectar la imagen equivocada.