Una experta en fitness señala este error que cometen muchas mujeres al hacer deporte a partir de los 30 años: «No es suficiente»

Una experta en fitness explica el error que cometen muchas mujeres al hacer deporte a partir de los 30 años

Hacer deporte es uno de los grandes pilares para mantener una vida saludable, incluso conforme vamos haciéndonos mayores. Aunque los años van pesando y es posible que ciertos ejercicios nos cuesten más que antes, lo cierto es que la actividad física es vital para retrasar el envejecimiento a pesar del paso del tiempo, ganar equilibrio y agilidad y evitar enfermedades asociadas al sedentarismo.

También lo es para aquellas mujeres que comienzan a acercarse a una etapa como la menopausia, marcada por los cambios hormonales, durante la que aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. No obstante, no todos los ejercicios ayudan de la misma manera a paliar este período, que en muchas ocasiones está asociado a problemas de movilidad, aumento de peso o incluso depresión.

En ello se ha especializado Brenda Madero, experta en fitness y nutrición, más conocida en redes sociales como Brenda Wellness (@brenda.wellness en Instagram). Esta entrenadora personal, que acumula ya casi un millón de seguidores en Instagram, lleva años promoviendo sus consejos para ayudar a mujeres de más de 40 años «a perder grasa, ganar músculo, balance hormonal y más energía» y así que estas se sientan mejor con sus propios cuerpos.

Brenda es consciente de que, en este camino hacia conseguir una vida más saludable, se cometen muchos errores y uno de ellos es rehuir de los ejercicios de fuerza. «Las mujeres de 30 años o más tienen que hacer pesas urgente. Salir a caminar, hacer spinning o clases de zumba está bien, pero no es suficiente», ha asegurado la creadora de contenido fitness en uno de sus últimos vídeos.

Según ha explicado, este tipo de actividades «son esenciales» a partir de los 35 años, pues puede condicionar mucho nuestro cuerpo conforme nos acercamos a etapas tan cambiantes para el organismo como la perimenopausia o la menopausia.

«A esta edad empieza toda esta turbulencia hormonal, subidas y bajadas de estrógenos», ha advertido la experta, señalando que podemos «perder masa muscular, acumular grasa en abdomen y cintura, sentirnos con menos energía o tener más antojos».

Para evitar todas estas consecuencias que trae consigo esta alteración hormonal, comenzar a hacer ejercicios de fuerza puede ser importante para nuestro cuidado diario. «Te ayudará a mantener el músculo y a contrarrestar la pérdida que se da de manera natural por la edad y con la llegada de la perimenopausia y menopausia», ha indicado la especialista deportiva.

Los beneficios de levantar pesas a partir de los 30 años

Este no es el único beneficio que las mujeres pueden obtener de la actividad física con pesas, pues al generar músculo también quemaremos grasa y conseguiremos mantener el cuerpo de nuestros sueños: «Te ayudará a cambiar tu composición corporal, lo que te hará ver mucho más sana y tonificada».

Brenda Madero ha explicado también que una buena rutina de fuerza puede ayudarnos también «a mantener los huesos fuertes». «Es esencial para llegar fuertes, sanas y valiéndonos por nosotras mismas en los años venideros. El músculo es el órgano de la longevidad», ha asegurado en este vídeo.

Por último, este tipo de prácticas nos permitirán «optimizar el metabolismo», permitiendo que quememos más calorías y consigamos perder algunos kilos: «Te ayudará a mantener un peso corporal saludable y tus hormonas en balance», ha sentenciado la experta en nutrición.