Una experta en ciberseguridad avisa de la nueva norma para los autónomos en la que cada factura se enviará a Hacienda «en tiempo real»

La digitalización en España continúa dando pasos de gigante, y en menos de cuatro meses - es decir a partir de 2026 - se verá una muestra clara con la implantación obligatoria de la factura electrónica para pymes y autónomos.

«Da igual si eres autónomo, pyme o gran empresa», asegura María Aperador, divulgadora y experta en ciberseguridad, en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, en la que ahonda en que cada factura que se emita deberá enviarse «en tiempo real a Hacienda», además de llevar un código QR oficial.

Así pués estamos a las puertas de decir adiós a esas facturas en papel, en favor de la transparencia fiscal y para combatir los desfalcos a la Agencia Tributaria.

Una medida que busca que las facturas «no se puedan modificar» además de que contribuirán a «reducir los fraudes fiscales». Y en el caso de no seguir estos pasos, las empresas se podrán enfrentar a sanciones graves.

Las multas por incumplir la normativa Verifactu son de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal para usuarios y autónomos que usen software no homologado, y hasta 150.000 euros por ejercicio para fabricantes y comercializadores de este software no certificado. Estas sanciones buscan asegurar la integridad y trazabilidad de las facturas, garantizando que se utilicen sistemas informáticos homologados por la AEAT.

Qué es VeriFactu

Verifactu es un sistema impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT) que obliga a los autónomos y empresas a que sus programas de facturación envíen un registro de cada factura emitida o modificada a Hacienda de forma inmediata y continuada, para así prevenir el fraude fiscal.

Se trata de un sistema que garantiza la integridad y trazabilidad de las facturas, requiriendo la generación de un código QR en la factura que permite verificar su autenticidad, así como la comunicación de datos básicos a la AEAT en tiempo real.

¿Cómo funciona Verifactu?

El programa funciona a través de un software de facturación que permite al emisor de la factura enviarla de manera inmediata y segura a la Agencia Tributaria mediante medios telemáticos.

Cada factura genera un registro que se envía automáticamente a Hacienda y lleva un código QR para que el receptor pueda comprobar su validez. Para usarlo, debes tener un software de facturación certificado que genere el registro XML de la factura, lo firme, lo encadene con el anterior y cree el código QR que se incluye en el documento.

Al emitir la factura, se crea un registro inalterable en la AEAT y se le añade un QR en su representación visual, facilitando su verificación por parte de cualquier parte.