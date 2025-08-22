Una experta en ciberseguridad descubre una academia de okupas en España: «Tienen un manual de okupación»

Que alguien se quede con algo que no le pertence es algo que, normalmente, está perseguido por la ley como hurto o robo. En el caso de las viviendas, existen diferentes definiciones para hablar de que alguien ha entrado a vivir a una casa que no es suya. Cuando nos referimos a ocupación, también escrita okupación, o usurpación de un inmueble, hablamos de que un tercero se ha adueñado una vivienda de la que no es propietario pero en la que no vive nadie, es decir, está deshabitada y no implica morada.

Si atendemos a los casos en los que alguien se mete en un casa que no es suya sin permiso cuando esta sí es el hogar de alguien, estaríamos hablando del término allanamiento, tal como explican en la web de Sierra Abogados. Sin embargo, en España el concepto más preocupante para gran parte de los propietarios es el de okupación, y del que se conocen distintos casos llamativos y conflictivos con cierta frecuencia.

Incluso habría escuelas de okupación en España. O al menos eso es lo que demuestra el vídeo de la criminóloga y experta en seguridad María Aperador, quien muestra en una de sus publicaciones que ha encontrado una academia de okupación en Sevilla. Según explica la profesional: «No os vais a creer esto: han creado una academia de okupas en Sevilla, en la que te enseñan, entre otras muchas cosas, a cómo hacer enganches ilegales y cómo forzar cerraduras».

Continúa mostrando en el vídeo un cartel de una programación que habría tenido lugar este año, bajo el nombre 'Jornadas sobre okupación': «En primer lugar presentan la oficina de okupación y, además, también abordan cuestiones legales, después hacen un taller de electricidad. Para un ratito a comer un poquito de comida vegana y hacen un paso a paso sobre cómo okupar, además de dar su respectiva merienda y, finalmente, hacen un taller genialísimo de cerrajería».

Por si esto fuera poco, según informa María, ha buscado por internet sobre esta academia y ha encontrado un 'Manual de okupación' «donde te enseñan diversas técnicas para asegurar correctamente la entrada en la vivienda a la que quieres okupar. la verdad es que es un manual muy bien elaborado proque te enseñan en primer lugar los aspectos legales de la okupación, cómo debes hacer correctamente esta ocupación y todo el procedimiento judicial que va a suceder paso a paso y cómo esto se tiene que comportar en cada una de las fases», termina indicando.

Diferentes impresiones

Aunque muchos de los usuarios de TikTok que han visto el vídeo critican esta situación y les parece mal, también existe una gran mayoría que opina estar a favor de la okupación, siempre y cuando no sea a particulares, además de justificarlo con el mal escenario de la vivienda en nuestro país. Estos son algunos comentarios que lo ejemplifican:

«Pues me parece muy bien. Recordando que la ocupación es ocupar un inmueble que no constituye morada. Es decir, pisos vacíos de bancos que hemos rescatado con dinero público»

«Pues está mejor organizado que cualquier curso del gobierno»

«Si la casa fuera gratis esto no pasaría, vivienda gratis y solo se paga el consumo de agua electricidad y esas cosas»

«Si ocupan pisos de banco que te piden 20 millones de cosas solo para alquilar y te lo alquilan a 1.200 me parece bien, ocupar particular nooo»

«Todo mi apoyo a esta academia»

«A mí me parece bien siempre y cuando sean de bancos y no de particulares»