El exjefe de Integridad de Rubiales no deja títere con cabeza tras el Mallorca-Barça: «La pureza del fútbol hecha trizas por un arbitraje indigno»

Es la imagen del fin de semana en el fútbol español. Y que promete dar la vuelta al mundo. Un niño en las gradas de Son Moix desconsolado al ver cómo su equipo perdía contra el Barcelona por 0-2 —un gol de ellos, el de Ferran Torres, muy polémico por encontrarse Raíllo tendido sobre el césped— y estaba con nueve jugadores tras las expulsiones de Morlanes y Muriqi.

La impotencia de toda una afición reflejada en un pequeño. Una escena que no pasó desapercibida para Carlos Martínez, Maldini y Álvaro Benito, los narradores del partido en Movistar Plus+, y tampoco para el Mallorca, que la compartió tras el encuentro. «El sentimiento de toda una isla».

También ha abordado este momento el que fuera jefe de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la etapa de Luis Rubiales, Miguel García Caba, despedido cuando la Federación, ya con Pedro Rocha al frente, inició una ola de despidos que afectaron a otros muchos cargos salpicados por el escándalo Rubiales-Jenni Hermoso.

A través de su cuenta de 'X' (antiguo Twitter), García Caba se ha desahogado y ha señalado en todas las direcciones posibles: contra Tebas, Louzán y el colectivo arbitral, personalizando la crítica en José Luis Munuera, colegiado del Mallorca - Barcelona de este sábado.

Los sueños húmedos de Tebas y la pesadilla de la competición



«Que nadie se engañe: lo de Munuera no es un fallo aislado. Es el síntoma de un sistema que se pudre porque se ha diseñado para servir a un solo dueño. Y cuando el árbitro depende del mismo que firma contratos, vende estadios y se pasea como sheriff de la industria, el resultado es obvio: arbitrajes que no protegen a jugadores, que humillan a entrenadores y que arrasan la credibilidad del campeonato», publicó.

«Y entonces llega la imagen que lo resume todo: el niño del Mallorca, roto en lágrimas en la grada. La pureza del fútbol hecha trizas por un arbitraje indigno. Y aquí la ironía es brutal: hace apenas unos meses los árbitros se escudaban en que sus hijos lloraban en el colegio porque les llamaban «ladrones». Hoy son ellos quienes provocan las lágrimas de otros niños en los estadios. Es el bumerán moral: usaron a sus hijos como coartada miserable y ahora la realidad les devuelve el espejo más cruel», añadió, haciendio alusión a la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey en la que Ricardo De Burgos Bengoetxea se derrumbó al recordar lo que su hijo tiene que escuchar en el colegio.

También ha tenido para Tebas y Louzán. «Iturralde lo dijo sin anestesia: el sueño húmedo de Tebas siempre fue controlar a los árbitros. Pues ya estamos ahí. Todo bajo el mismo paraguas. Competición, calendario, televisión… y ahora también el silbato. El círculo perfecto del poder, porque Macario —Rafael Louzán— es el muñeco de Tebas: se mueve al ritmo que este le marca mientras le pone la voz como buen ventrílocuo».