El exfutbolista Raúl confiesa cómo cuida su alimentación: «Hay días para comer cosas que a lo mejor no son tan beneficiosas»

Raúl González Blanco, leyenda del Real Madrid, disputó 741 partidos con el conjunto blanco y anotó 323 tantos. El madrileño fue internacional con España más de una centena de veces y no son pocos los que consideran que representó sobre el campo los valores mas firmes del madridismo.

El exfutbolista, tras su salida del Castilla (segundo equipo del Real Madrid), se encuentra actualmente en un tiempo sabático y apartado de los banquillos mientras decide qué es lo que más le conviene para volver a dirigir a algún equipo tras las últimas seis campañas al frente de la cantera blanca.

Recientemente el exjugador - que ganó la Liga de Campeones con el Madrid hasta en tres ocasiones - estuvo en el pódcast 'Con Mucho De...', organizado por NDL Pro-Health, y compartió diversos aspectos de su trayectoria profesional y también mucho de su vida personal.

Tras su paso por el equipo de Florentino Pérez, el jugador pasó por Alemania y Catar hasta que se retiró cuando jugaba en el New York Cosmos.

Las dos ilusiones en la vida de Raúl González

En la grabación, el histórico delantero - que debutó a los 17 años con el conjunto madridista - abordó tanto su salida reciente del club blanco como sus reflexiones sobre formación, familia y hábitos.

A sus 48 años, Raúl lleva ya más de 26 años casado con Mamen Sanz, y tiene cinco hijos. «Crear una familia y ser jugador profesional», así define el que hasta la fecha es el jugador que más partidos ha disputado en la historia del Real Madrid, las dos ilusiones principales de su vida.

Como todos los matrimonios no ha sido todo bueno, y el exjugador se sincera sobre que ha tenido alguna que otra crisis de pareja, la cual ha preferido llevarla todo en la más estricta intimidad.

Cómo ha cambiado la alimentación de Raúl González con el paso del tiempo

Haber sido un deportista de élite hace que Raúl siga conservando muchas de las rutinas que mantuvo durante años, y cuando le preguntan sobre ellas no duda en responder. Cuenta el exfutbolista que «lo más importante es comer equilibrado» y asegura que en su familia «comemos de todo, pero comemos equilibrado«. «Se comen ensaladas, se come pescado, se come carne, se comen hamburguesas», sostiene en este pódcast en el que entrevistan a referentes del deporte, la salud, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y el bienestar.

Sus hijos han salido todos deportistas, explica el exfutbolista durante la charla, en la que cuenta que «hay días para comer cosas que a lo mejor no son tan beneficiosas, pero el placer de comerlas te hace sentir bien». Y es que un capricho de vez en cuando no viene mal a nadie. Y menos en esta familia que está en plena forma y entrena unida.

La alimentación, el deporte y el trabajo en equipo son los tres pilares en los que se centran el deportista y su mujer. Además explica el exjugador del Madrid - aficionado a deportes como el pádel y el golf - que cuando sus hijos eran más pequeños, apostaban por prepararles las verduras en cremas o purés: «No se puede comer solo patatas fritas», indica, resaltando una vez más que el equilibrio es la clave.