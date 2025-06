Un exfutbolista confiesa qué le diría a Lamine Yamal para que invirtiera su dinero: «No renunciar a la burbuja, pero...»

Gestionar el patrimonio es algo esencial para un futbolista, puesto que su carrera no es tan duradera como la del resto de personas. Ya no es solo una cuestión de proteger y/o hacer crecer los ingresos generados durante su carrera, sino ser consciente de un futuro financiero estable, con la mentalidad, siempre, del largo plazo.

Exfutbolistas como Santi Cañizares han señalado la importancia de la cultura financiera. En su caso concreto, él ha contado los problemas económicos de su familia como punto de inflexión para darse cuenta de «qué hacer con el dinero cuando lo gane y cuando lo ahorre» y ser consciente de tener «una herramienta como el fútbol donde se puede rentabilizar bastante cada uno de los esfuerzos que hagas, porque te paga bien».

Cañizares se supo rodear de gente, pero hay quienes no lo necesitan por la formación que han recibido. Javier Arizmendi, exjugador de Atlético de Madrid, entre otros, es asesor financiero y, a través de su experiencia en el mundo del fútbol, ha abierto los ojos a mucha gente.

Arizmendi ha sido entrevistado en el podcast Tengo un Plan, donde se le ha planteado la hipótesis de tener que gestionar el patrimonio de un jugador de la talla de Lamine Yamal.

La recomendación a Lamine Yamal

«Empieza pensando en ese gasto. Qué importe mensual requieres tú, tu familia... para llevar una vida desahogada y acorde a la figura en la que te has convertido, sin excesos», empieza. «Distribuir un patrimonio de esas características... es que hay miles de activos. Lo suyo sería activos que no le den dolor de cabeza. Lo financiero-inmobiliario, a mi juicio, debería ocupar la mayor parte de la tarta. Son activos líquidos, patrimonialistas. Que quieres pensar en algo más diferencial, economía real, algo más tecnológico, puedes invertir en capital riesgo...», comenta Arizmendi.

Aunque esto último no lo termina de aconsejar: «Lamine puede asumir volatilidad por el camino, pero no debería asumir riesgo. Su patrimonio tendría que no verse expuesto a que un día se levantase y dijera 'esto ha desaparecido'. Pero cambios en el precio es saludable».

Más allá de la gestión de los activos, Arizmendi señala que también es fundamental rodearse de personas capaces en cada ámbito. «Un jugador de ese rango opera como una empresa con muchos departamentos: está su preparador físico, nutricionista, redes sociales... Tiene que rodearse de los mejores: un financiero, un fiscal...».

Porque formar un equipo en torno a él que gestionen esas cuestiones no solo le va a servir para tener un mejor futuro, sino, también, para que esa gente le dé recomendaciones en cuanto al presente. Arizmendi aconseja a Lamine Yamal a «no renunciar a su juventud o la burbuja en la que está viviendo, pero tener algo de perspectiva. Pensar unos minutos al día 'oye, a lo mejor esto no dura para siempre'. Ese es el consejo que le podría dar».