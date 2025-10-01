Un exdrogadicto y director de una clínica de desintoxicación explica cómo se gastó 800.000 euros en drogas: «Es la única forma»

En el podcast 'Un propósito' de Kiko Martín, un exdorgadicto, Alejandro Manejo cuenta su historia. Confiesa con 31 años que llegó a hacer todo tipo de cosas por consumir. Pasó por un infierno desde los 14 años, pasó por 8 sobredosis. Terminó viviendo en la calle y hasta llegó a pegarle a su madre para poder consumir. Un camino muy complicado que le llevó hasta el fondo y conseguir rehabilitarse. Se hizo terapeuta, experto en adicciones y ahora busca ayudar a otros.

Confiesa que ha estado en la UCI por sus numerosas adicciones. «He tenido accidentes, he estado en el calabozo, he tenido peleas, y problemas de todo tipo. Yo estoy vivo de milagro. Tu persona está totalmente destrozada«, apunta Manejo. Y recalca que la gente sigue sin entender que la adicción es una enfermedad mental, es una descompensación emocional, en el que «la enfermedad no es el consumo, sino el sufrimiento».

El dinero que se ha gastado por consumir droga

En su caso nació con la predisposición genética para la adicción, pero no siempre es el caso para los adictos. Él explica que en ese estado «tú no tienes ningún tipo de valor, ningún tipo de dignidad. Tú lo que intentas es volver a tapar y evadirte. Eso no se hace porque una persona sea mala, eso se hace porque es abrumador el nivel de sufrimiento y tus padres están llorando porque el médico les acaba de decir que la droga casi lo mata y tu única gestión emocional es volver a consumir drogas, porque es la única forma que tienes de volver a evadirte de esa realidad», afirma Manejo.

Cuando su entrevistador le pregunta cuánto dinero se ha gastado en drogas a lo largo de toda su vida para que la gente se haga una idea. Manejo declara que lo tiene más o menos calculado, desde la droga que ha consumido a los precios de los tratamientos en los que he estado. «Yo tengo lo que es mi enfermedad al completo. Con tratamientos, consumo, accidentes, unos 800.000 euros. Más o menos ..., la cuenta no la hice yo, o sea, la cuenta me la hicieron mis familiares», apunta Manejo.

El día que consumió por última vez

Reconoce que sus padres tenían empresas y que les robó mucho dinero a ellos. Y también se ha dedicado a vender drogas. «Yo he hecho de todo, o sea, también trabajaba. He vendido de todo, o sea, yo he hecho de todo por consumir». Incluso dice que podía aparentar estar bien frente a los demás. «Yo he estado en el psicólogo, le digo tengo que ir al baño. He ido al baño, he... Y me he sentado y el especialista no se ha dado cuenta de nada. Y ese hombre cuando ha terminado la sesión, ha entrado mi padre y le ha dicho: «Veo a tu hijo muy bien».

El día que consumió por última vez aún lo recuerda, su pensamiento era drogarse lo máximo posible y suicidarse porque estaba cansado de sufrir. Una llamada lo salvó. Señala que la droga hoy en día es su todo. Con 26 años empezó a ayudar a otros como terapeuta y con su proyecto pasa las 24 horas intentado hacer entender a otros en qué consiste el mundo de las adicciones.