El exdirector del hospital de La Paz en Madrid, contundente con la situación de la sanidad pública en España: «El tiempo de los profesionales...»

La sanidad es uno de los pilares fundamentales para el bienestar de cualquier país. En España tenemos un sistema de salud público en el que se aseguran servicios básicos como atender una urgencia médica o hacer un análisis de sangre, aunque también existe la sanidad privada.

Nuestra sanidad pública es ensalzada en muchas partes del mundo por su caracter accesible e igualitario pero, en la práctica, los españoles suelen experimentar algunas problemáticas como la saturación de los centros o la falta de personal médico en ciertas zonas concretas del país.

Este tema se ha tratado en el podcast del ICEN Institute, moderado por el cardiólogo José Abellán, en el que entrevistó a Don Juan Pedro Serna, médico especislista en medicina del trabajo y consultor para centros de salud, además de haber sido director general de hospitales como La Paz en Madrid. A lo largo del encuentro, compartido en Youtube y redes sociales, el médico hace un análisis general de la situación de la sanidad en España, siendo contundente en varios puntos como el estado de los hospitales o las condiciones de trabajo del personal sanitario.

La sanidad española ¿en crisis?

Una de las cuestiones que se trataron en la citada entrevista es que si la sanidad en España vive una crisis, a los que Don Juan Pedro Serna responde afirmativamente:

«Personalmente creo que sí, estmaos en crisis por varios motivos. El primero de todos tiene que ver con la economía. Con la primera crisis económica del año 2007 en el mundo ya se notó un recorte en sanidad. El otro aspecto que creo crítico desde el punto de vista del modelo es que alguien creyó que esto se podía tratar como si fuera un deportamento administrativo más de la administración y, desde luego, está claro que no vale. No sirve como modelo de referencia y, además, hay un desequilibrio porque no se está teniendo en cuenta un aspecto fundamental: Los hospitales que tenemos no están pensados para la atención de los mayores», explica en una de las partes de la entrevista.

La gestión del tiempo en sanidad, clave

Por otro lado, uno de los temas que trata el doctor Serna es a qué dedican el tiempo los profesionales sanitarios, dando a entender que se pierde mucho en cuestiones que deberían requerir menos dedicación en ese sentido:

«He leído un informe que calculaba que el tiempo de los profesionales en los hospitales públicos llega a estar ocupado casi en un 20% en actividades de tipo administrativo. Estamos casi a la última en todo lo que tiene que ver con las tecnologías propias de la atención sanitaria, y hemos perdido el paso clarísimamente en lo que tiene que ver con incorporar tecnologías digitales para hacer bien nuestro trabajo. Las tencologías es evidente que es un recurso desaprovechado en este punto de vista», sentencia.

Además, pone un ejemplo comparativo con Estados Unidos, donde cuenta que hace 35 años vio el primer hospital donde los informes radiológicos se hacían transcribien la voz del profesional, «solo hemos tardado 20 años en conseguir traer algo tan sencillo como eso», ironiza el experto.

«Una cuestión de índole política»

Otro de los puntos destacados en la entrevista al exdirector general de La Paz (Madrid) es su visión sobre el desequilibrio en la capacidad cuantificable de antender o ingresar a pacientes:

«Hay un desequilibrio regional en cuanto a los recursos. Nos encontramos en regiones que tienen un índice de camas por mil habitantes muy alto y otras muy bajo. Por tanto no se entiende porque tampoco tiene ninguna relación con la configuración de la población o con cómo está distribuida la población. Por lo tanto, se trata más de una cuestión de índole política pero que repercute, lógicamente, en una sdiferencias que luego se notan en otros aspectos» explica, contundente.