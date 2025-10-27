Suscribete a
ABC Premium

Un exbanquero español advierte a los ciudadanos sobre el futuro del sistema de pensiones en España: «Si tienes menos de 50 años…»

El experto Pedro Muñoz de Vargas explica lo que ocurrirá con las pensiones en nuestro país e indica qué grupo de población será el más afectado

La pensión media de jubilación alcanza los 1.508 euros en septiembre y eleva el gasto al récord de 13.638 millones

La presión de los 'boomers' obliga al Gobierno a buscar fórmulas para retrasar el pago en pensiones

Un exbanquero español advierte a los ciudadanos sobre el futuro del sistema de pensiones en España: «Si tienes menos de 50 años…»
Un exbanquero español advierte a los ciudadanos sobre el futuro del sistema de pensiones en España: «Si tienes menos de 50 años…» Pexels/TikTok
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las pensiones son una de las principales preocupaciones para los españoles. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la inestabilidad del mercado laboral han puesto en duda la sostenibilidad del sistema.

Son muchos los ciudadanos ... que temen que, en el futuro, las prestaciones no sean suficientes para mantener un nivel de vida digno tras la jubilación. La incertidumbre sobre la capacidad del Estado para hacer frente a estos pagos ha generado un creciente malestar social. Mientras tanto, los políticos están buscando fórmulas que garanticen la viabilidad del modelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app