Un exbanquero español advierte a los ciudadanos sobre el futuro del sistema de pensiones en España: «Si tienes menos de 50 años…»

Las pensiones son una de las principales preocupaciones para los españoles. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la inestabilidad del mercado laboral han puesto en duda la sostenibilidad del sistema.
Son muchos los ciudadanos ... que temen que, en el futuro, las prestaciones no sean suficientes para mantener un nivel de vida digno tras la jubilación. La incertidumbre sobre la capacidad del Estado para hacer frente a estos pagos ha generado un creciente malestar social. Mientras tanto, los políticos están buscando fórmulas que garanticen la viabilidad del modelo.
Ante este panorama, hay expertos que ya han avisado de lo que puede ocurrir en España con el sistema si no se se encuentra una solución a tiempo. El estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) indica que «el retraso en la incorporación laboral de los jóvenes y la reforma de las pensiones elevará en 2065 la edad de jubilación hasta en seis años».
Pedro Muñoz de Vargas, un exbanquero con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, ha sido una de esas personas que también ha hablado sobre este problema y su mensaje es claro.
Un exbanquero, muy claro sobre el futuro del sistema público de pensiones en España
Pedro Muñoz de Vargas asegura que el sistema público de pensiones en España «no es sostenible a largo plazo». «Es una realidad incómoda», sostiene de manera tajante.
El exbanquero explica sus palabras: «El sistema ya está en déficit. Cada año se gasta más de lo que se ingresa y esto se tapa con transferencias del Estado».
En este sentido, el experto lanza un aviso a un grupo de población muy concreto. «Si tienes menos de 50 años, no puedes depender de que el sistema te salve», declara. En este sentido, Muñoz de Vargas aconseja tener una «estrategia alternativa».
