Un etólogo explica cómo acercarse de forma correcta a un perro con miedo y agresivo: «Puede ser que intente morderte»

En España la población de perros es significativa, con cifras cercanas a los 10 millones en 2024, según datos de distintos informes recientes. Esto refleja un incremento respecto a años anteriores, y en conjunto representa que hay una gran cantidad de perros en los ... hogares.

Las razas más populares varían entre regiones: el pastor alemán, el labrador retriever y el yorkshire terrier destacan en los hogares urbanos, mientras que el podenco andaluz y el mastín español mantienen su presencia en zonas rurales.

Elegir al compañero de cuatro patas no es cuestión baladí: crece, requiere de una serie de cuidados básicos e implica un gasto extra a final de mes, de manera que hay que ser conscientes de la responsabilidad que conlleva atenderlo. La educación y el entorno juegan un papel crucial en el desarrollo del animal y se antojan clave para tener una mascota que pueda convivir sin problemas.

Cómo acercarse de forma correcta a un perro con miedo y agresivo

En este contexto el adiestrador canino Baruch Correa ha compartido en las plataformas digitales varios consejos y técnicas para acercarse de manera segura y efectiva a perros que muestran miedo o comportamientos agresivos.

En uno de sus videos titulado «Cómo acercarte a un perro inseguro de manera segura», el experto explica que es fundamental no ser invasivo y respetar el espacio del perro para evitar que se asuste o se sienta atacado.

La clave está en usar una postura tranquila, sin movimientos bruscos, y en permitir que el perro tome la iniciativa si desea acercarse, siempre a una distancia que sea cómoda para él. «Lo ideal es que se acerque a ti y no que tú te termines acercando a él; puede ser que intente morderte para alejarte», explica en la grabación, en la que sugiere que nos acerquemos con comida y sin ningún contacto visual.

Además, Correa hace énfasis en la importancia de entender las sensibilidades del perro y en crear una convivencia basada en la empatía y el respeto mutuo. «Déjale su espacio y evita movimientos bruscos», cuenta el experto, que sugiere el acercamiento de forma lateral y prestar atención a su lenguaje corporal para ver si está cómodo o muestra señales de incomodidad.

Cómo acercarse a un perro inseguro Respeta su espacio: No invadas su zona personal, deja que sea el perro quien se acerque a ti en su tiempo y forma.

Utiliza el lenguaje corporal: Acércate de rodillas o sentado a su nivel, evita el contacto visual directo, y realiza movimientos lentos y tranquilos para no intimidarlo.

Haz aproximaciones indirectas: Utiliza gestos calmados, ladea la cabeza, pestañea suavemente y permite que el perro huela tus manos o cosas tuyas, como un modo de conocer y confiar.

Ofrece recompensas: Usa premios o comida que le guste, como pollo o queso, para fomentar un acercamiento positivo.

Juega y socializa: Cuando el perro se sienta más cómodo, juega con él para fortalecer el vínculo y que vaya ganando confianza.

Además el etólogo canino advierte que es mejor no tocarle ya que puede «sentirse invadido y las posibilidades de que te muerda serán altas». La clave es siempre ofrecer confianza, con paciencia y evitando ser invasivo. La socialización gradual son esenciales para que el perro gane seguridad y mejore su comportamiento ante extraños.