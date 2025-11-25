Un etólogo aclara si el chocolate es malo para un perro: «Muchas veces las personas se asustan demasiado»

Las mascotas desempeñan un papel fundamental en la vida de muchas personas, ya que, entre otras cosas, su presencia puede ayudar a disminuir la sensación de soledad, aliviar el estrés e incluso mejorar el bienestar emocional y físico.

La convivencia con animales de compañía, ... como los perros y gatos, puede fortalecer los vínculos sociales, además de enseñar valores como la empatía, la disciplina y la responsabilidad tanto a adultos como a niños al tener que cuidar una mascota.

Por otro lado, tener una mascota implica que las personas a su cargo deben garantizar el bienestar físico y emocional de sus animales. Esto incluye cubrir sus necesidades básicas como alimentación, salud, espacio y protección, pero también darles afecto y seguridad. Dentro de los animales de compañía, los perros suelen ser los más comunes en los hogares dado que suelen tener una naturaleza sociable e incluso capacidad para crear vínculos profundos con las personas.

Los perros no solo ofrecen compañía y protección, sino que también pueden ayudar a sus cuidadores a realizar actividad física y a salir a la calle con los paseos diarios. Sin embargo, no se debe olvidar que los perros son animales curiosos y exploradores, lo que hace que puedan estar más expuestos a riesgos y enfermedades, por lo que es importante prestar atención a su salud y llevar al día todas las revisiones y vacunas.

Un aspecto clave de la responsabilidad hacia los perros es asegurarse de que su alimentación sea la adecuada, pue existen ciertos alimentos que, aunque pueden ser inocuos para las personas, resultan peligrosos o incluso tóxicos para los perros.

Tomar algunos alimentos puede provocar en los caninos desde malestar digestivo hasta intoxicaciones graves e incluso la muerte. Por eso, es fundamental que los dueños conozcan qué productos están prohibidos para sus mascotas y eviten compartir comida de humanos que pueda poner en riesgo la vida y salud de los perros.

Un adiestrador de perros explica si es malo que estos animales coman chocolate

En relación con ello, el étologo Baruch Correa ha compartido en redes sociales un vídeo en el que aclara si el chocolate es o no uno de esos alimentos que pueden dañar a nuestros amigos peludos. «¿a mi perro le hace daño el chocolate sí o no? La respuesta es sí, sí le hace daño el chocolate», comienza afirmando el entrenador de perros.

«Pero aquí la pregunta es: ¿qué cosa sí tiene chocolate y que cosa no tiene chocolate o aparenta tener chocolate?» sigue explicando para poner ejemplos de productos que realmente llevan un porcentaje muy bajo de cacao de verdad.

«Te voy a explicar con esta galleta, bien simple, es conocer qué tanto chocolate tiene esto, o sea, si tu perro es un perro grande y consume esto, probablemente no le pase nada, o sea, es casi nada. Por otro lado, si tienes un perro grande, pero se come un granito de cacao, tu perro tiene altas probabilidades de que le pase algo, ahí córrele al veterinario, ahí es de urgencia».

Así, el etólogo aclara que da estas indicaciones porque «muchas personas se asustan demasiado por algo así, que sí deberían de tratarlo, obviamente, pero no es pánico, ¿sí?», dando a entender que no es grave si realmente no han tomado apenas chocolate. Pero aclara que si el perro ha comido chocolate 100% sí se debe ir con más urgencia al veterinario.

«Todo depende de conocer el porcentaje de las cosas de esto, pero por si las dudas, no dejes que tu perro coma ningún chocolate», termina concluyendo el exeperto sobre cómo afecta la ingesta de este alimento humano en los perros.

Cabe recordar que el chocolate resulta tóxico para los perros porque contiene teobromina. «Mientras que los humanos metabolizan la teobromina fácilmente, los perros lo hacen mucho más lentamente, lo que permite que se acumule en su organismo hasta alcanzar niveles tóxicos», se indica desde la web de Hill's Pet Nutrition.