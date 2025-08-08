Una estudiante de Historia advierte a quienes están pensando estudiar esta carrera: «Os vais a deprimir»

Una estudiante de Historia advierte a quienes están pensando estudiar esta carrera

El sistema educativo está pensado para acoger a millones de estudiantes cada año, por lo que todo debe estar medido y sistematizado. Eso tiene ventajas, claro. Pero también un problema evidente: puede acabar deshumanizando la enseñanza.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @albasaenc, una joven estudiante de Historia. En uno de sus vídeos más virales, lanza un mensaje claro para quienes estén pensando en estudiar lo mismo. Y no es precisamente alentador.

«No estudies Historia si no quieres tener una crisis existencial cada día de tu fucking vida», arranca. Alba denuncia que se siente completamente desconectada de sí misma. Llega a clase a las nueve, le apagan las luces y le ponen un proyector. «Joder, es que no estoy diseñada para esto».

Critica el sistema de vida moderno

Su reflexión va más allá de la universidad: cuestiona todo el estilo de vida moderno. Pasamos horas encerrados, bajo luz artificial, sentados, intentando rendir. «Es contra natura», afirma. Y claro que está cansada: dice que no estamos hechos para eso.

También critica el ritmo frenético fuera del aula. «Nos levantamos con el móvil, comemos con la tele, no paramos nunca. No hay tiempo. Tienes que hacer tantas cosas para sobrevivir». El ocio, dice, se ha convertido en multitarea.

Uno de los momentos más destacados del vídeo llega cuando habla de las gafas. Asegura que el hecho de que estén tan extendidas es un síntoma claro. «Estamos diseñados para ver de lejos. Y vivimos mirando pantallas en interiores». Resultado: visión dañada.

El vídeo termina con una confesión: cuanto más aprende sobre la prehistoria, más siente que algo va mal. «Estoy dejando de ser un homo sapiens sapiens y convirtiéndome en otra cosa. Una máquina, tal vez».