Estrada Fernández, sin pelos en la lengua sobre los fallos del VAR en España: «El sistema no está funcionando a la perfección»

El uso de la tecnología para apoyar las decisiones arbitrales en 2016 parecía que iba a evitar que se produjeran polémicas dentro de los terrenos de juego y favorecer a un deporte más justo, revirtiendo fallos humanos que pudieran condicionar los resultados de los encuentros. La realidad es bien distinta.

Con el paso del tiempo continúa la controversia sobre los motivos por los que interviene o no el VAR en una jugada concreta, así como decisiones que no son del agrado de todos pese a ser revisadas una y otra vez por el sistema de videoarbitraje, implantado en la Liga en la primera jornada de la temporada 2018/2019.

Un fallo técnico impidió la utilización del VAR en el Rayo Vallecano - Barcelona

La última polémica ha surgido en Vallecas, con un penalti muy discutible sobre Lamine Yamal en el duelo que jugaban Rayo y Barcelona este domingo 31 de agosto y que terminó con empate a uno en el marcador. El caso es que la jugada que terminó con 0-1 en el minuto 40 de partido se dio cuando el monitor del VAR no funcionaba.

El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona 🎥



Como es lógico el fallo técnico provocó el enfado del club madrileño, que fue castigado con la polémica acción. Una incidencia que Mediapro, la empresa audiovisual encargada del VAR, achacó en un comunicado a un «problema técnico relacionado con el sistema eléctrico».

Las reacciones no se han hecho esperar ni por parte de clubes, comentaristas deportivos o los propios colegiados. Xavier Estrada Fernández, árbitro de VAR que dio comienzo a la causa judicial del 'caso Negreira' al denunciar a Enríquez Negreira y a su hijo, ha sido bastante claro sobre la polémica en una entrevista con Catalunya Ràdio.

El colegiado además reveló en sus redes sociales que Iglesias Villanueva y el cuerpo arbitral en la sala anexa sí podían haber establecido interlocución con el árbitro de campo, Busquets Ferrer, para rectificar el penalti pitado a Lamine Yamal.

«Esto no es cierto! fakenews», comenzaba Estrada en respuesta a una información del periodista Isaac Fouto, que afirmaba que «en la acción del penalti de Lamine Yamal no funcionaba el VAR y no se pudo revisar la acción. Ni imagen ni comunicación». El ex colegiado de Primera División aclaró que «en Las Rozas hay una sala anexa en la que los árbitros que no actúan siguen el VAR y también la retransmisión televisiva en directo».

Grave error del VAR en el Alavés - Atlético

«El sistema no está funcionando a la perfección», apunta Estrada Fernández en la entrevista con Catalunya Ràdio, que ahonda en hay que analizar «qué está pasando». Después de tres jornadas, el árbitro criticó el error garrafal de González Fuertes en el VAR del duelo entre el Alavés - Atlético de Madrid y que supuso el gol de Giuliano para los rojiblancos en fuera de juego.

«Es una posesión muy clara de fuera de juego, es una jugada que no es la típica donde el último jugador es el portero sino que es un jugador del Alavés; y que una persona especialista vea en el VAR la jugada y no aprecie el error, entra en juego el factor humano», apunta Estrada Fernández, que tiene claro que estos errores perjudican de forma clara a la Liga española.