Unos estadounidenses prueban la tortilla de patatas por primera vez y opinan sin filtros: «¿Por qué no lo tenemos en EE.UU.?»

Uno de los grandes reclamos turísticos de España es, sin duda, su gastronomía. Cada año, millones de viajeros aterrizan con el apetito listo para descubrir la riqueza de nuestras tapas, arroces, embutidos y mariscos. Pero si hay un plato que se ha convertido en un auténtico icono —casi un emblema nacional— ese es, sin discusión, la tortilla de patatas.

«¿Por qué no está esto en EE.UU.?»

Precisamente este es el tema del que trata uno de los vídeos más recientes de Celia Caporusa. En su última publicación en TikTok, ha querido compartir un momento único, cómo reacciona una familia de estadounidenses al probar por primera vez una tortilla de patatas.

Un vídeo que se resume con un «oh, Dios mío», mientras se preguntan por qué este plato no está más presente en Estados Unidos. El paladar no engaña, y sin duda los tres miembros de esta familia lo dicen todo con su expresión después de dar el primer bocado.

Noticia Relacionada Un español que vive en Estados Unidos muestra lo que cuesta la comida española allí: «Solo faltaría que estuviera malo» Jorge Herrero Los sabores de España han traspasado fronteras llevando la rica tradición culinaria de la Península Ibérica al resto del mundo

En el vídeo, el hombre se queda alucinado con el sabor que tiene la tortilla. «Oh, Dios mío», repite hasta dos veces. Mientras que la mujer admite desde el principio lo «bueno» que está. Incluso le dice al joven americano del vídeo que «le gustará».

Finalmente, el joven también, sin mediar palabra, hace un gesto de aprobación y satisfacción. Por último, el hombre habla con la española y le confirma que «tendrá que mensajear a su padre» en relación al manjar que acaba de probar.

¿Y qué dicen los españoles sobre uno de sus productos estrella?

Por fin, cifras para la polémica más sabrosa del país. La tortilla de patata, plato icónico donde los haya, vuelve a dividir —o a unir— a los españoles. Esta delicia, que ha cruzado generaciones, fronteras y estilos de cocina, guarda en su interior un debate que parece no tener fecha de caducidad: ¿con cebolla o sin cebolla?

Lejos de tratarse de una simple cuestión de gustos, el dilema forma parte ya del folclore gastronómico nacional. Cada español tiene su versión perfecta y la defiende con la misma pasión que un aficionado al fútbol habla de su equipo. Y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) quiso poner números al asunto.

En su informe sobre Turismo y Gastronomía de 2024, el CIS encuestó a más de 4.000 ciudadanos mayores de edad. La pregunta fue directa: «¿La tortilla española debe hacerse con cebolla o sin cebolla?». El resultado es tan claro como una sartén recién fregada: el 71,8% de los españoles prefiere la tortilla con cebolla.

Sí, más de siete de cada diez compatriotas consideran que este ingrediente no solo no sobra, sino que es esencial para alcanzar la versión más sabrosa del plato. En el otro lado de la sartén, un 21,3% sigue firme en la defensa de la tortilla «limpia», sin cebolla. Y entre medias, hay un 6,5% que declara que le da exactamente igual, mientras que un marginal 0,3% dudó y un escasísimo 0,1% prefirió no responder.

El segundo frente: el punto de cocción

Pero si creías que la discusión acababa ahí, espera. El CIS también preguntó sobre otra grieta profunda en el universo tortillero: ¿debe estar poco hecha o muy hecha?

Aquí el país se muestra algo más dividido, aunque hay un claro favorito. El 52,9% optó por una tortilla jugosa, con el huevo aún ligeramente líquido y la textura cremosa. Una versión que para algunos es sublime y para otros, simplemente cruda. En el bando de los que prefieren la tortilla bien cuajada, sólida y sin sorpresas, se encuentra el 28,3% de los encuestados. El 17% se sitúa en un punto medio, afirmando que lo ideal es una tortilla «en su punto», equilibrada. Por último, un 1,4% dice no tener preferencia.

A falta de consenso absoluto, lo que sí queda claro es que la tortilla de patata perfecta para la mayoría de los españoles lleva cebolla y está poco hecha. Una combinación que, según parece, toca la fibra emocional y culinaria del país. Y tú, ¿en qué equipo estás?