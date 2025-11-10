Una estadounidense que vive en España, sorprendida con las pipas en Galicia: «Me recuerda mucho a...»

Una estadounidense que vive en España, sorprendida con las pipas en Galicia: «Me recuerda mucho a...» Rachel Anne, natural de Texas, ha comprado este producto en una gasolinera gallega y ha dado su opinión tras probarlo

Cuando una persona se muda a otro país, lo más normal es que experimente diversos choques culturales. Estos se producen en todo tipo de situaciones. En las calles, en las oficinas de trabajo, en los colegio o en los tiendas.

En España ... se ha podido comprobar que la mayoría de extranjeros que pisan nuestras tierras se quedan muy impactados con nuestros restaurantes y gastronomía. Mucho tiene que ver la manera de cocinar de los españoles para lograr que los platos sean una auténtica delicia. Sin embargo, hay diversos alimentos que llaman especialmente la atención.

Rachel Anne es una estadounidense, natural de Texas, que actualmente vive en Galicia. En un vídeo de TikTok ha mostrado el producto que se ha comprado en una gasolinera: un paquete de pipas. La joven ha probado este fruto seco frente a la cámara y se ha quedado muy sorprendida. Esta ha sido su valoración. Una estadounidense en España prueba las pipas y este es su veredicto Rachel Anne dice que ya había comido una vez pipas. «En una terraza, las venden en los bares», asegura. No obstante, cuando entró a una gasolinera de Galicia vio este producto y quiso volver a comprarlo. «Me pareció muy guay por muchas razones», sostiene. La estadounidense describe con detalle el paquete de pipas: «Me recuerda mucho a Sargadelos (una tienda de cerámica española). El diseño y todo. Pone pipas riquiñas y tiene escrito un poema en gallego». La joven indica que «lo más guay» es que viene con una bolsa para tirar dentro las cáscaras. #galiciacalidade #galicia #americaninspain #choquesculturales ♬ original sound - Rachel Anne @raquelannee las pipas más chulis que he visto 🤩💙 #pipasgalegas Una vez abre el paquete, cuenta cómo es el fruto seco: «Son enormes. Qué ricas. Llevan mucha sal, que eso me encanta». Tras comerse una, introduce la cáscara en la bolsa. «Protegiendo las tierras gallegas», comenta. Por último, da su veredicto: «Están buenísimas en verdad».

