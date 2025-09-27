Una estadounidense que vive en España, sorprendida con lo que tenemos aquí en los bares: «Me parece brutal»

Las diferencias entre países no solo se encuentran en aspectos políticos, culturales o sociales. A menudo, se manifiestan en los lugares más insospechados y lo que puede parecer cotidiano para aquellos que viven en el país puede resultar sorprendente para quienes llegan desde el extranjero. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Maddy, una estadounidense que lleva cinco años viviendo en España y que, a través de su cuenta de TikTok, 'maddyinmadrid', ha compartido sus impresiones sobre las peculiaridades de la vida española, especialmente en lo que se refiere a la cultura de los bares.

Su fascinación por los bares españoles

En el vídeo, que acumula más de 39.000 reproducciones, Maddy habla con entusiasmo sobre las cosas que más le llaman la atención de España. Una de las primeras observaciones que hace es sobre la atmósfera de los bares en nuestro país. «En bares, en restaurantes no hay televisiones, hay gente hablando», explica, comparando esta situación con la de su país natal, donde es común encontrar numerosas pantallas sintonizando diferentes deportes. «En Estados Unidos es muy típico, muy común, entrar en un bar y de repente hay veinte televisiones: Golf, baloncesto, fútbol, de todos los deportes y todo el mundo está viendo los deportes en vez de hablar y me parece bastante mal», agrega.

Otro aspecto que destaca es el uso reducido del teléfono móvil en los bares. Mientras que en Estados Unidos es frecuente ver a la gente pegada a sus pantallas incluso cuando están en compañía, Maddy ha observado que en España las personas prefieren conversar cara a cara. «Lo que veo en España es que la gente no usa el móvil muchísimo. Si están en un bar con amigos o alguien de la familia, están hablando, no están usando el teléfono», manifiesta.

La comida de temporada y las calles llenas de vida

Más allá de los bares, la estadounidense también ha notado diferencias significativas en la alimentación. Según Maddy, en España hay un mayor enfoque en la comida de temporada, algo que le parece muy positivo. «Yo creo que aquí en España se come más comida de temporada», asegura, contrastando esta realidad con la de su país, donde es posible encontrar cualquier tipo de alimento durante todo el año, algo que, según ella, no es algo que alabar. «En los Estados Unidos puedes encontrar lo que quieras, cuando quieras y me parece un poco mal», dice, sugiriendo que el enfoque más natural y estacional de la alimentación en España es una de las razones por las que disfruta tanto de la gastronomía local.

Otra de las observaciones más llamativas de Maddy es la vida social en las calles, algo que parece fascinarle profundamente. «Siempre hay gente en la calle, da igual si es un lunes a las once de la noche. Hay gente en la calle hablando, andando, tomando una cerveza, jugando con los niños, siempre hay gente en la calle aprovechando el sol, en un banco... Me parece brutal», relata. Para Maddy, esto es algo muy diferente a lo que está acostumbrada en Estados Unidos, donde asegura que a las ocho de la noche la mayoría de las personas ya están en casa preparándose para dormir.

La importancia de la sobremesa y las comidas familiares

Uno de los aspectos más queridos de la cultura española por Maddy es la tradición de las comidas familiares, algo que, según ella, no se ve en su país de origen. «Yo creo que es lo más típico de los españoles, las comidas familiares», afirma. Maddy aprecia especialmente el concepto de la sobremesa, un momento de tranquilidad después de la comida en el que la familia se queda en la mesa para charlar y disfrutar del tiempo juntos. «Un sábado te vas a la casa de tu abuela y comes con toda la familia y lo que viene después, la sobremesa, me encanta la sobremesa. Me parece una cosa tan bonita... que no hacemos en los Estados Unidos», dice con cierta nostalgia, añadiendo que en su país las comidas suelen ser apresuradas. «Todo es como 'tengo prisa', 'comemos rápido y me voy' y aquí es, 'todos tranquilos, nos vamos a sentar en la mesa y charlar y disfrutar del tiempo que tenemos juntos'», confiesa.

Por último, Maddy no escatima elogios para la cocina española, que define como sencilla pero deliciosa. Para ella, lo más importante en la gastronomía española es la calidad de los ingredientes, que, según dice, permite que platos simples se conviertan en verdaderas delicias. «La comida española está buenísima y es sencilla. Lo que quiero decir, básicamente, lo más importante es la calidad de los ingredientes», explica. Como ejemplo pone un plato de pescado al horno con ajo y aceite, que considera superior a las preparaciones cargadas de salsas y aderezos que son comunes en Estados Unidos. «Un pescado al horno con un poco de ajo, un poco de aceite, es una cosa tan sencilla pero tan buena... No sé por qué tenemos que echar, una salsa cremosa, una salsa picante, freírlo todo y poner un poco de kétchup. Es que es demasiado», concluye.