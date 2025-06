Una estadounidense que vive en España, harta de que se rían de ella en nuestro país al usar esta expresión: «A mí me suena bien»

Aprender otro idioma a la perfección no es tarea fácil. No basta con memorizar listas de vocabulario o dominar las reglas gramaticales, muchas veces, la verdadera comprensión de una lengua solo se alcanza al convivir con ella. Las expresiones del día a día, los giros coloquiales y los matices culturales que se esconden detrás de una simple frase se aprenden, sobre todo, viviéndolos. Y si bien todos los idiomas tienen sus desafíos, el español, con su riqueza verbal, sus tiempos compuestos, los artículos con género y sus múltiples formas de expresarse según la región, es especialmente complejo. Por eso no es de extrañar que una joven estadounidense que vive en España llamada Sophie haya acudido a TikTok para compartir sus dudas y frustraciones con el idioma. A través de su cuenta, 'sophietoday', la joven ha querido plantear una cuestión que, aunque parezca menor, resume muy bien el proceso de aprendizaje por el que tienen que pasar muchos extranjeros para aprender nuestra lengua.

«Tengo una pregunta sobre una palabra en español», comienza diciendo, con esa mezcla de curiosidad y cansancio de quien ha intentado aprender un idioma, pero no siempre encuentra la forma idónea de hacerlo.

Una 'gringa' que aprende por instinto

En el vídeo, la joven estadounidense explica que la mayor parte del español que conoce lo ha aprendido de manera autodidacta. «Así que puedo hablar, pero hablo como me suena bien a mí, no sé las reglas de cómo hablar», reconoce con honestidad. Lejos de estudiar nuestra gramática o seguir cursos estructurados, la joven ha absorbido el idioma a través de películas y conversaciones cotidianas. Esto le ha llevado a desarrollar una capacidad comunicativa notable, pero también a tropezar con expresiones que, aunque lógicas, no siempre son correctas.

«Así que a veces digo algo que suena correctamente para mí, pero no lo es, o es un tipo de 'slang'», continúa. El slang, esa jerga informal que los hablantes nativos dominan sin esfuerzo, son un auténtico rompecabezas para los recién llegados. Y en el caso de la creadora de contenido, no solo se trata de entender, sino también de saber qué términos buscar para confirmar si una expresión es adecuada. «Y eso es porque no sé qué escribir en Google o en Google Translate» para saber si lo que está diciendo es correcto o no, confiesa. Esta dificultad para comprobar sus dudas lingüísticas le lleva a enfrentarse a una situación muy humana y universal, el miedo a hacer el ridículo, «porque cuando lo digo, a veces, la gente se ríe de mí», manifiesta.

La expresión que ha desencadenado todo este malentendido es 'porfa' y Sophie señala que la utiliza de manera constante para pedir algo, como «un café con leche porfa o una medialuna porfa». En su cabeza, suena perfectamente normal, «pero no estoy segura de si es correcto», declara, señalando que no lo oye «en ninguna parte». «¿Puedo decir 'porfa' o siempre necesito decir 'por favor'?», se pregunta.

Cabe destacar que la situación de Sophie no es única, ya que muchos extranjeros se encuentran en ese terreno intermedio donde entienden gran parte del idioma pero se sienten inseguros al usarlo por miedo a decir algo raro o incorrecto. «Quizás es solo porque soy una gringa diciéndolo pero, ¿puedo decir porfa?», concluye.