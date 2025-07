Una estadounidense que vive en España denuncia algunas situaciones que sufre a diario en nuestro país: «Me dicen que me vaya»

España es un país rico en diversidad cultural, con una población compuesta por personas de diversas nacionalidades y antecedentes. Sin embargo, esta diversidad también trae consigo una serie de desafíos significativos, especialmente para aquellos que se mudan desde otros países. Los inmigrantes y expatriados a menudo se enfrentan a choques culturales y a conceptos predefinidos sobre ellos. Uno de los aspectos más complicados para los recién llegados es la barrera del idioma y las diferencias en las costumbres sociales, unas disparidades que pueden llevar a malentendidos y situaciones incómodas. En ese sentido, 'lo_oglesbee', una estadounidense que vive en Almería, ha compartido su experiencia en un vídeo de TikTok, revelando algunas de las situaciones cotidianas a las que se enfrenta en España.

En el vídeo, que acumula más de 16.000 reproducciones, la creadora de contenido estadounidense reveló que sus interacciones sociales frecuentemente se convierten en clases de inglés no solicitadas: «I live in Spain. Claro que la gente solo quiere ser mi amigo para practicar su inglés». Una situación que puede ser frustrante para aquellos que la sufren, ya que impide que las relaciones sociales se desarrollen de manera natural.

Asimismo, la influencer confesó que «la gente me dice qué cosa más rara cuando como algo que no es español» y que la interrumpen «cuando estoy hablando para preguntarme de dónde soy», una situación que puede ser agobiante y refleja una tendencia a encasillar a las personas por su nacionalidad, en lugar de verlas como individuos.

Por otro lado, la estadounidense declaró que, cada vez que critica cualquier cosa de España «la gente me dice que me vaya a mi país», añadiendo que «la gente se enfada cuando digo que soy americana, pero ellos me llaman la americana todos los días», una tendencia que no termina de entender.

La opinión de los usuarios de TikTok

Tras la publicación del vídeo, los usuarios de la red social no quisieron desaprovechar la ocasión y plasmaron sus impresiones sobre la situación de la influencer estadounidense en España. En ese sentido, la usuaria 'limpzucchininoodles' manifestó: «I'm a black American living in Spain of course. Cuando digo que soy estadounidense me dicen 'pero de donde eres de verdad' y '¿y tus padres?'».