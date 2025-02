Una estadounidense que vive en España asegura que en nuestro país no se hace bien esta comida: «Lo siento por decirlo»

Cada año llegan a España millones de turistas y si en algo coinciden todos es que es uno de los países donde mejor se come. La paella valenciana, las croquetas, el jamón ibérico, la tortilla de patatas, el cocido madrileño, la fabada asturiana... Hay infinidad de platos que han conquistado, incluso, a los paladares más exigentes.

Otra de las comidas españolas más populares es el bocadillo. Se trata de un manjar simple, pero delicioso. Tan solo lleva dos mitades de pan y en medio se le incorpora cualquier alimento que puedas imaginar.

En Madridtriunfa el de calamares y, si eres amante de la mayonesa, le puedes añadir este extra. Uno de los más típicos en Valencia es el llamado 'blanc i negre', que no lleva otra cosa que longaniza y morcilla. En Andalucía los bares sí o sí tienen en carta el serranito o el de pringá, cuya mezcla está hecha con los restos del cocido.

A pesar de que los bocadillos son un 'must' en nuestra gastronomía, parece que a algunos no les convence. Esto es lo que le sucede a la creadora de contenido conocida como @lo_oglesbee. La estadounidense, que vive actualmente en Almería, considera que «los españoles no saben hacer bien» esta comida.

La tiktoker @lo_oglesbee ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que «los españoles no saben hacer bien los bocadillo». «Lo siento por decirlo», comenta.

La chica cuenta que ha viajado a Estados Unidos para visitar a su familia. Durante su estancia allí, ha aprovechado para ir a comer a un italiano que, según afirma, «hace unos bocadillos de puta madre».

El que ella se ha pedido lleva salami, prosciutto, capicola, pepperoni, mozzarella, rúcula, tomate, mayonesa, cebolla, aceite y vinagre. «Está hecho con pan de sésamo y está calentito», señala. Además, la joven ha valorado de manera positiva su tamaño. «Diez de diez», califica.

Finalmente, la estadounidense explica que el bocadillo le ha costado 14 dólares más la propina. Tras degustarlo, este ha sido su veredicto: «Viva Italia».