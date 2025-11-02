Un estadounidense que vive en España alucina con las cosas que ve en nuestro país: «No tiene sentido»

La experiencia de vivir en el extranjero, marcada por choques culturales inevitables, se ha convertido en una narrativa común para conseguir seguidores en las redes sociales. En ese sentido, uno de los tiktokers que se ha sumado a esa tendencia es 'damedamian', quien ... ha publicado un vídeo revelando las siete cosas que, desde su perspectiva, carecen de sentido en España.

En el vídeo, que acumula más de 970.000 visualizaciones, el creador de contenido estadounidense inicia su peculiar recorrido cultural destacando la ausencia de secadoras y evidenciando la práctica española de secar la ropa al aire libre. «No hay secadoras aquí, la gente de aquí seca la ropa 'a mano'», señala mientras muestra imágenes de ropa colgada en varios tendederos.

Por otro lado, el influencer se queja sobre diferencias en los enchufes, «nuestros cargadores no funcionan aquí, así que tiene que conseguir un adaptador y conectarlo de esa forma», revela a la vez que trata de enchufar su cargador norteamericano en los enchufes españoles.

De los pomos de las puertas al precio del diésel

La siguiente cosa que el creador de contenido cree que no tiene sentido en España es la ubicación de los pomos de las puertas. «No tengo ni idea de por qué están en el medio de la puerta», manifiesta el influencer. Otra de las cosas que sorprende al estadounidense es la sorprendente disparidad de precios de los huevos en comparación con su país de origen. Sin embargo, lo que más llama la atención del creador de contenido es que el diésel es más asequible que la gasolina, desafiando las expectativas basadas en su experiencia previa en Estados Unidos. «Por alguna extraña razón, el diésel es más barato que la gasolina. En Estados Unidos el diésel siempre es el combustible más caro, así que es raro verlo así aquí», expone.

Tras la publicación del vídeo, los usuarios de TikTok no han querido desaprovechar la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto. En ese sentido, el usuario 'alv.fernz23' confesó: «Literalmente, Estados Unidos es de los pocos países que no tiene el tipo de cargador igual al de España». Mientras que la usuaria 'sgn8526' expresó con enfado: «En España pensamos, y es tontería tener otro electrodoméstico, cuando el aire te lo seca mejor y gratis». Por último, el usuario 'jujui04' reveló: «No son pomos ya que no giran. Son tiradores. sirven para tirar de la puerta al cerrar y al abrir».