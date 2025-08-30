Una estadounidense viaja a una ciudad de España que para ella está infravalorada: «Tengo una obsesión muy grande» Rachel Anne se ha vuelto conocida por compartir en redes lo que va descubriendo sobre nuestro país

Entre los numerosos imperios que han dominado Europa a lo largo de los siglos, pocos lo han hecho con influencia de la antigua Roma. Los romanos no solo expandieron sus dominios hasta límites nunca antes vistos, sino que también sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como la cultura occidental, influenciando profundamente la arquitectura, el derecho y la organización social en toda Europa.

No es de extrañar por ello, que un continente que lidera absolutamente todos los rakings de turismo internacional, centre una enorme parte de su oferta en el Imperio Romano. A lo largo de su geografía, Europa está salpicada de ciudades, ruinas y monumentos que testimonian el legado romano y atraen a millones de visitantes.

Es el caso de la conocida usuaria de TikTok y youtuber Rachel Anne, una estadounidense que reside en España y se ha vuelto conocida durante los últimos tiempos por subir contenido sobre lo que va descubriendo sobre nuestro país. En uno de sus últimos vídeos, que ya acumula casi 800 'me gusta', Anne visita una ciudad española que, según ella, está «muy infravalorada».

«Tengo una obsesión muy grande con el Imperio Romano«, asegura Anne al principio de su vídeo, antes de revelar cuál es la ciudad por la que se encuentra andando: Cartagena. Según ella, se trata de uno de los lugares más infravalorados de España, y cuanta con »uno de los puertos más bonitos«.

En el vídeo, la creadora de contenido se dedica casi exclusivamente a ir de compras y visitar el Museo Arqueológico Municipal, donde muestra varios expositores llenos de ánforas y vajilla antigua. Además, enseña una pequeña maqueta que recrea cómo era el antiguo puerto de la ciudad, al que describe como «monísimo».

Reacciones a la publicación

Como suele suceder en estos casos, el apartado de comentarios se ha llenado de respuestas y recomendaciones a la usuaria. Muchos son cartageneros que se alegran de que le haya gustado tanto la ciudad, pero muchos otros son españoles de otros rincones que le aconsejan visitar sus ciudades dada su fascinación por el Imperio Romano.

«En Tarragona hay muchísimas cosas romanas«, «Toledo también te encantará. Es la ciudad de las tres culturas», «¡Ven a Mérida! ¡Todo es romano! ¡Eso sí, ven cuando haga menos calor!» o «¡Te entiendo! Me pasa igual, te aconsejo el libro el hijo del cónsul, de Santiago Posteguillo, Cartagena es protagonista».