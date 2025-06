Un estadounidense explica la razón por la que cree que los españoles viven como ricos: «Es muy pijo»

Mudarse a otro país implica mucho más que aprender un nuevo idioma o cambiar de residencia. Significa enfrentarse a una cultura distinta, con costumbres, valores y estilos de vida que, en muchos casos, resultan chocantes para quien llega de fuera. Desde los horarios de comida hasta la forma en que se celebran las fiestas, los recién llegados suelen experimentar un proceso de asombro, adaptación y, en algunos casos, admiración. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Bryan, un estadounidense que vive en España junto a su pareja María, una joven española. Juntos son conocidos en YouTube como 'Los Mamuchos', y recientemente han publicado un vídeo en el que Bryan explica por qué cree que los españoles viven como si fueran ricos.

«He estado esperando para hablar de este tema desde hace mucho, porque creo que ustedes no dicen la verdad, porque no hay manera de que puedan hacer las cosas que hacen de la manera en que las hacen», comienza diciendo Bryan. La primera gran diferencia que señala tiene que ver con las vacaciones. Para él, resulta inverosímil la cantidad de viajes que hacen los españoles a lo largo del año. «Voy a contarte por qué creo que los españoles viven o parecen vivir una vida de ricos, y esto viene de los estadounidenses», afirma, en alusión a los parámetros económicos que se manejan en su país natal. «Todos viven una vida plena y actúan como si no», añade, dejando claro que, a su juicio, el español medio parece llevar una vida que, en Estados Unidos, estaría reservada solo a personas con alto poder adquisitivo. «No se trata de joyas ni cosas así. Ustedes se toman vacaciones en temporada alta», remata, sorprendido de que la mayoría de los españoles no esperen a encontrar ofertas para viajar, sino que lo hacen cuando tienen algún día libre.

Una cuestión de salud

Su pareja, no duda en responder con humor: «Lo hacemos por nuestra salud. ¿O qué quieren que seamos, estadounidenses, y que nunca salgamos de nuestra ciudad natal?». La réplica alude a una realidad muy distinta en el país estadounidense, donde las vacaciones son escasas y, a menudo, ni siquiera se utilizan por completo. Bryan lo confirma: «Cuando podemos tomarnos vacaciones, no nos tomamos vacaciones cortas, vamos a lo grande. Así que probablemente vamos a Miami o, si podemos permitírnoslo, a California, ya sabes, Chicago…». A lo que María, entre risas, responde: «Esos sitios están en el mismo país».

Uno de los puntos que más impacta a Bryan es cómo la sociedad española se moviliza cada festivo. «¿Cómo consiguen el dinero para pagar todos estos viajes? Porque no se trata solo de ir de vacaciones y, ya sabes, ir a complejos turísticos. Es el hecho de que hacéis viajes. Cada vez que hay vacaciones aquí en Madrid, se vacía», observa. «Cada festivo, todo el mundo hace las maletas y se va. Y estoy hablando de comprar comida para el lugar al que vas. Por ejemplo, yo apenas puedo permitirme comprar comida para mi apartamento en Nueva York. Pero tú compras comida para otro lugar al que vas. Y luego te vas de viaje, así que eso es dinero para gasolina, y además te quedas allí algunos días, ya sea el fin de semana o algunos días más. Eso es dinero, eso es la vida de los ricos», añade.

Sin embargo, María explica esta costumbre con un elemento fundamental para entender la idiosincrasia española: el pueblo. «Bueno déjame explicarlo. Muchos españoles tienen casas en el pueblo», dice. Y añade: «El pueblo es un concepto que ustedes no tienen en Estados Unidos. El pueblo es donde tu familia tiene una casa, como del lugar de donde vienen tus abuelos, y a veces también tienes a tu familia paterna y materna, si vienen de diferentes lugares. Así que mucha gente vuelve a su pueblo a pasar unos días, especialmente durante esos tres o dos días de vacaciones que tenemos, o hacemos un puente, que es como llamamos a cuando tenemos un día festivo, digamos un jueves, y luego hacemos un viernes, como un día libre extra, y luego sábado y domingo, para que se convierta en un puente».

No obstante, Bryan señala que, para él, eso supone una especie de privilegio impensable en su país: «El hecho de poder decir: '¿Saben, chicos? Vamos a la casa del pueblo'. Ese es un estatus que no tenemos en Estados Unidos. Solo los ricos tienen ese estatus, no podemos decir: 'Oigan, chicos, ¿quieren ir a la casa este fin de semana?'. 'Sí, papá, vamos'. No tenemos eso». A lo que María, entre carcajadas, le responde: «Bueno, estás haciendo que parezca que vamos a los Hamptons o algo así», en referencia a uno de los destinos vacacionales más lujosos del país norteamericano. «Es muy pijo», remata Bryan, con ironía.

El vídeo de 'Los Mamuchos' ha puesto sobre la mesa el contraste de mentalidades entre ambos países. Para Bryan, el estilo de vida español es un misterio en términos económicos, pero también una revelación sobre la importancia de disfrutar de la vida. Para los españoles, en cambio, lo que él describe como lujo es, sencillamente, una forma de vivir.