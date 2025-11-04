Unos españoles visitan Los Ángeles en Estados Unidos y se quedan sin palabras por lo que ven: «Tiendas cerradas, sensación de abandono...»

Áreas como Beverly Hills y su vínculo con la industria de Hollywood provocan que se asocie Los Ángeles al lujo y al glamour. Como todo mito oculta, en el fondo, una verdad, lo cierto es que la realidad de esta ciudad ha estado históricamente marcada ... por problemas graves de drogas y crimen.

Las grandes desigualdades sociales también explican, en parte, esta situación. Conviven barrios lujosos protegidos por seguridad privada donde el crimen y la droga son menores con otros barrios marginados donde los problemas son mucho más frecuentes.

Dos jóvenes españoles se han dado un paseo por Los Ángeles y han dado sus impresiones en un vídeo publicado en el perfil de TikTok de uno de ellos. Para reforzar su sensación hablan con trabajadores de habla hispana.

La percepción de estos españoles en Los Ángeles

«Qué triste es estar en Los Ángeles, la verdad», comenta uno de ellos en el inicio del clip. «Las cosas como son, está todo lleno de gente con problemas con drogas», comenta el mismo a continuación.

Cabe señalar que, aunque las drogas siguen suponiendo un problema importante en Los Ángeles, a fecha 25 de junio de 2025 Salud Pública emitió una nota de prensa en la que reportaba la disminución más significativa en muertes por sobredosis relacionadas con drogas en la historia del condado de Los Ángeles.

Concretamente, se registró una disminución histórica del 22%, alcanzando 2.438 muertes en 2024, la cifra más baja desde 2019. Además, hubo un descenso del 37% en las muertes relacionadas con el fentanilo y del 20% con la metanfetamina en comparación con el año anterior (2023). La reducción se atribuye a inversiones en prevención, tratamiento y reducción de daños.

Aun así, estos dos jóvenes españoles señalaron esta cuestión, pero no solo con las drogas. «A mí me da miedo que me ataquen», dice uno de ellos. «Es cierto que existe una sensación de no mirar según qué caras, no hacer según qué cosas, ¿sabes?», replica el otro.

«Y las tiendas están cerradas. Ayer vinimos y había un montón de tiendas cerradas, ahora da como que están abandonando la ciudad», cuentan. Eso sí, entran en una y preguntan a un trabajador natural de El Salvador. «La policía tardará unas 2 O 3 horas y ya ha pasado el problema cuando la policía viene», comenta este trabajador sobre los tiempos de reacción de los agentes.

El trabajador comenta que «hace como una hora se querían pelear dos clientes», ante lo que él podría utilizar como herramienta de defensa personal el gas pimienta que se le permite tener, no así una pistola para tratar de reducir la violencia.