Ve lo que hacen los españoles en verano y dice lo que muchos piensan sobre las vacaciones: «Somos unos muertos de hambre, pero...»

Ve lo que hacen los españoles en verano y dice lo que muchos piensan sobre las vacaciones

Las prioridades de los jóvenes españoles han cambiado mucho en las últimas décadas. Si hasta hace unos años el éxito personal pasaba por casarse, comprar una vivienda lo antes posible o incluso tener hijos, son muchos los que priman cada vez más las experiencias frente a la estabilidad, invirtiendo gran parte de sus ahorros en ocio y viajes. Mucho tiene que ver el fenómeno del FOMO (traducido al español, «miedo a quedarse fuera»), que ha obligado que muchos se sumen a esta tendencia por temor a arrepentirse en el futuro.

Las redes sociales también han jugado un papel importante en este asunto. Es inevitable que, cada vez que entramos en plataformas como Instagram o TikTok, nos encontremos con cientos de publicaciones de creadores de contenido e influencers que nos invitan a «aprovechar el momento», a «no perdernos etapas» e irnos a destinos tan exóticos como Bali, Egipto, Tailandia o Maldivas, entre otros. Así, son muchos los que han caído en esta trampa y han apostado por una forma de vida centrada en el bienestar inmediato, relegando otros compromisos a un segundo plano.

Este verano ha sido un ejemplo más de este fenómeno, en el que miles de jóvenes han aprovechado sus vacaciones para viajar a todo tipo de lugares alrededor del globo. Así, son muchos los que, en los últimos meses, han visto su 'feed' lleno de publicaciones de familiares, amigos y conocidos posando en playas exóticas, ciudades europeas o rincones remotos del planeta.

Le ha sucedido, por ejemplo, a Edgar Padilla, un joven que ha querido lanzar una reflexión a través de su cuenta de TikTok (@edgarpb) con la que muchos españoles se han mostrado de acuerdo. Este auxiliar de enfermería, acostumbrado a generar contenido humorístico, se ha puesto serio al ver cómo han sido las vacaciones que muchos de sus amigos han hecho este verano y que le llama la atención.

Un español, sorprendido al ver lo que hacen muchos jóvenes durante sus vacaciones

«Ya no me voy a esconder más y voy a decir la realidad mía y de muchos españoles. Subís todo el rato que estáis como de vacaciones, yo no sé cómo coño lo habéis hecho», se ha preguntado el creador de contenido en uno de sus últimos vídeos, donde supera las 110.000 visualizaciones.

Al contrario que la gran parte de su círculo cercano, Edgar ha contado que no ha podido viajar este verano por falta de dinero y que, en lugar de tirar de ahorros, eligió no irse «a ningún lado». No obstante, desde que empezaron los meses estivales, no ha hecho más que ver publicaciones de gente en lugares paradisiacos: «No paro de ver que todos estáis en Tailandia, en Filipinas, en Ibiza, para arriba, para abajo... ¿Qué sois? ¿Ricos?».

Edgar ha recordado que muchos de estos viajeros son los que luego se quejan de que «no hay dinero para comprarse una casa», pero no escatiman a la hora de pagarse «unas vacaciones buenas». «Me va a caer un montón de 'hate', pero es que parecéis la Paris Hilton. Somos todos unos muertos de hambre, pero las vacaciones que no falten, cariño», ha lamentado.

En lugar de hacer como sus coetáneos, este joven ha apostado por acudir una de sus playas más cercanas, en Badalona: «No me voy a poder ir a ningún lado. Básicamente es que me muero de envidia y no entiendo cómo lo habéis hecho. Yo no puedo», ha dicho, preguntándose «cómo han ahorrado dinero para hacer tantas cosas».

Debate en los comentarios por las prioridades de los jóvenes españoles

Los comentarios de la publicación de este creador de contenido se han llenado rápidamente de gente dándole la razón ante esta reflexión. Como Edgar, otros tantos han coincidido en que, en los últimos años, este tipo de escapadas en vacaciones se han convertido en una prioridad para los jóvenes. «Creo que en España mucha gente vive en una realidad que no es la suya, viven por encima de sus posibilidades», ha asegurado uno de estos.

Otros, por su parte, han recordado que todavía hay gente que prefiere ahorrar para asegurarse su futuro con una vivienda que gastar todo en experiencias para el presente «Me quedan 16 meses de hipoteca a mis 33 años. Aún no conozco Bali, ni Tailandia, ni Disney, pero de aquí a nada seré libre y con casa propia. De algo servirá ese esfuerzo de 0 viajes y ser hipermegapobre», ha contado otra de ellas.