Una española viviendo en Estados Unidos cuenta lo que realmente cuesta ir al médico: «Solo pagamos...»
En algunos países ir al médico puede costar una fortuna
A menudo se critica la sanidad en España, sobre todo la atención primaria. Sin embargo, hay países donde los problemas son bien distintos. En algunos, simplemente ir al médico puede costar una fortuna.
Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @mareddyrud, ... una joven española que actualmente vive en Estados Unidos y comparte su día a día en redes. En uno de sus vídeos más recientes, explicó cuánto le cuesta acudir al médico allí y lo caro que le parece incluso teniendo seguro.
La creadora comienza su relato con la siguiente reflexión: «Nos quejamos mucho de la sanidad en España, pero llevo un año viviendo en Estados Unidos y te cuento lo que realmente vale ir al médico aquí.» A partir de ahí, detalla una serie de consultas que ha tenido en los últimos meses, cada una acompañada de cifras.
Cuenta, por ejemplo, que tuvo que acudir al ginecólogo para hacerse una ecografía mamaria. El seguro cubrió 919 dólares, pero ella tuvo que pagar 285. También sufrió una uña encarnada y, aunque el seguro abonó 1.161 dólares, su parte fue de 35. Recuerda que en Dublín ya le había costado 470 dólares, una cifra que entonces le pareció «extrema».
Semanas después, le citaron para una simple revisión de la uña que apenas duró unos minutos. El coste total: 460 dólares, con 35 a su cargo. Cuando acudió al médico de cabecera por una irritación en el brazo, la consulta costó 128 dólares (ella pagó 20), y al no mejorar decidió ir a Urgent Care, una especie de urgencias privadas, donde el precio fue de 60 dólares más otros 20 de su bolsillo.
Finalmente acudió al dermatólogo, donde pagó 35 dólares por una consulta valorada en 267. Para confirmar el diagnóstico, le hicieron una biopsia que ascendió a 615 dólares, con otros 35 a su cargo. También se realizó una analítica de sangre de 807 dólares, aunque en ese caso no pagó nada porque ya había alcanzado el límite anual de gasto a partir del cual el seguro cubre el 100%.
