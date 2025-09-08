Una española que vive en Suiza muestra lo que está prohibido los domingos y festivos: «Tenemos cuidado con...»
La tiktoker @sarainzurich, española residente en este país del norte de Europa cuenta a menudo sus vivencias en una cultura diferente a la nuestra
Mudarse a otro país implica enfrentar una serie de choques culturales que pueden sorprendernos e incluso desconcertarnos.
Estas diferencias abarcan desde la manera en que nos relacionamos con los demás hasta las reglas no escritas que rigen el día a día.
En este sentido, la tiktoker española @sarainzurich ha compartido con su audiencia una curiosa y reveladora anécdota sobre los domingos y festivos en Suiza, que contrasta notablemente con las costumbres españolas.
Sara, quien reside en Zúrich, explica que en Suiza «los domingos te pueden denunciar por pasar la aspiradora o por poner la lavadora», ya que el domingo es un día sagrado dedicado al descanso.
Esta rigidez en el respeto a las horas de tranquilidad resulta, para muchos extranjeros, uno de los choques culturales más inesperados.
La tiktoker añade: «Ellos respetan muchísimo que sea su día de descanso», subrayando la importancia que los suizos otorgan a mantener la paz y el silencio en estos días.
En España, los domingos suelen ser días para realizar tareas domésticas que quedaron pendientes durante la semana, como lavar ropa o hacer una limpieza profunda, de igual modo que aprovechamos para salir a comer o pasear.
Sin embargo, en Suiza, estas actividades pueden resultar en una queja formal de los vecinos. Sara recuerda que en su antiguo apartamento tenían «un horario para las lavadoras y el domingo, simplemente no dejaba tu nombre para reservarlo y estaba prohibido poner la lavadora».
Estos detalles pueden parecer triviales, pero reflejan profundas diferencias en la manera de entender la convivencia y el respeto mutuo en distintos países: «Tenemos cuidado cuando ponemos música», explica, para no hacer ruido.
@sarainzurich Os cuento sobre algunas normas de los domingos aquí en Suiza 🏞️🇨🇭 #zürich #zurich #parati #suiza #españolesensuiza #vidaensuiza ♬ sonido original - Sara 🇨🇭
Para Sara, la solución ha sido adaptarse: «Como los domingos no te puedes poner a limpiar la casa, yo hago tartas». Esta anécdota no solo ilustra las diferencias culturales entre España y Suiza, sino también la capacidad de adaptación que requieren los cambios de país.
