Una española que vive en Senegal explica por qué no compra maquillaje: «No es una queja...»

A la hora de viajar, solemos prever ciertos inconvenientes, como perder el pasaporte, no entender el idioma, o perderse en algún sitio. Sin embargo, hay otros problemas más cotidianos que pueden pillarnos totalmente desprevenidos cuando cambiamos de entorno.

Sobre este tema ha hablado Victoria Pérez, una joven española que actualmente reside en Senegal y que se dedica a compartir en redes sociales su día a día en el país africano. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, explica por qué desde que está allí, no se ha vuelto a comprar maquillaje.

En el vídeo, la joven aparece paseando por las calles de una ciudad senegalesa y comienza explicando su primer motivo con humor: «Lo primero es que aquí no hay Sephora», dice medio en broma, «y con la de tiendas francesas que hay, ya podrían tener alguno».

Pero más allá de eso, apunta a una razón más lógica: no encuentra su tono de maquillaje. Aclara que es completamente normal, ya que, igual que en España predominan los tonos claros, en Senegal es lógico que el mercado se ajuste a la mayoría de pieles negras.

De hecho, recuerda que en su país le pasó justo lo contrario a una chica negra con la que coincidió: «Ella solo encontraba maquillaje muy caro porque era el único que ofrecía su tono de piel», comenta Victoria. Según cuenta, en Senegal las marcas de maquillaje más conocidas que se comercializan son Maybelline, MAC y Flormar, pero ni siquiera en esas ha conseguido encontrar un tono que se adapte bien a su piel.

En cualquier caso, Victoria deja claro que no se trata de una queja, sino simplemente de una curiosidad. «Es algo que no me esperaba, pero tampoco me molesta. Solo me parece interesante ver cómo cambian las cosas según el lugar», matiza al final del vídeo.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de la joven ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula más de 25.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, muchos usuarios se han lanzado a comentar sus propias experiencias en el apartado de comentarios.

Entre los más destacados se encuentran los de personas negras que viven en España, que han explicado que a ellas les pasa justo lo mismo, pero al revés. También hay chicas blancas que cuentan que durante sus viajes a países africanos simplemente dejaban de maquillarse por las condiciones climáticas, como la humedad, que hacía que el maquillaje no se mantuviera bien.