Una española que vive en París denuncia el desprecio que hay en España hacia los franceses: «No somos tan importantes»

La rivalidad entre España y Francia ha sido una constante en la historia europea. Una relación marcada por guerras, conflictos diplomáticos y choques culturales que, aunque han quedado atrás en el tiempo, siguen alimentando estereotipos y tensiones entre ambas sociedades. En ... ese sentido, Andrea, una española que vive en París, ha lanzado una reflexión al respecto a través de su cuenta de TikTok, 'andrea.lavio', en la que asegura que el rechazo que sienten algunos españoles hacia los franceses no se corresponde con el que los franceses puedan tener hacia España.

En el vídeo, la creadora de contenido española se mostró sorprendida al abordar el tema del desprecio que, según ella, se percibe en España hacia Francia. «No entiendo por qué en España se odia tanto a los franceses», afirma en el vídeo, cuestionando la verdadera razón de esa animosidad que, para ella, parece heredada de épocas pasadas. «Entiendo de dónde viene, vale, en plan Napoleón, historia… choque de culturas… lo puedo ver», señala Andrea, reconociendo que el conflicto entre ambos países tiene raíces en sucesos históricos que marcaron a generaciones enteras.

Pero el aspecto que más llama la atención a esta joven española es lo que ella considera una falta de reciprocidad en esa percepción negativa. Según Andrea, los franceses no parecen tener el mismo sentimiento hacia España y sus ciudadanos: «El problema es que a los franceses no les caemos tan mal, el odio no es tan recíproco». Y, aunque admite que ha tenido «rifirrafes» ocasionales con algún que otro francés, asegura que no ha percibido el mismo rechazo que, a su juicio, algunos españoles manifiestan hacia el país galo. «A ver, que obviamente tengo mis historias como española en Francia y he tenido mis rifirrafes, pero no es que digan 'ay, españoles… España, españoles, bla bla bla…'. No ocurre, amores», asegura.

La vida diaria de Andrea en París

Andrea también explica cómo esta situación afecta a su vida diaria y a sus relaciones laborales, especialmente cuando sus compañeros de trabajo en París le preguntan por la opinión de los españoles sobre su país. En estos casos, Andrea trata de suavizar la realidad y responde con diplomacia. «Nada, divino, les encanta París, buena onda, buena onda. Spoiler: no», comenta en un intento de ocultar lo que, según ella, los españoles piensan de sus vecinos franceses.

«A ver, con los que me llevo bien siempre hago la broma, lo saben», añade, revelando que, con aquellos que tiene más confianza, si ha hablado del tema. «Pero es que literal, no es por ponerme súper defensora, pero lo típico que se dice, y es real, hay de todo. Hay franceses más bordes, obviamente, más pesados, y también más simpáticos y más buena onda», asegura, a lo que agrega: «Creedme, va en serio».

Por último, para Andrea, la supuesta rivalidad o animosidad que algunos españoles sienten hacia los franceses no es algo que los franceses compartan. «Entonces bueno, es un poco por entender de qué viene este odio y por qué no es recíproco, porque a los franceses incluso les da igual un poco España. No somos tan importantes para ellos», concluye.