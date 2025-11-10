Suscribete a
Una española que vive en París denuncia el desprecio que hay en España hacia los franceses: «No somos tan importantes»

Aunque los conflictos entre ambos países han quedado atrás siguen alimentando estereotipos y tensiones entre dichas sociedades

Jorge Herrero

Madrid

La rivalidad entre España y Francia ha sido una constante en la historia europea. Una relación marcada por guerras, conflictos diplomáticos y choques culturales que, aunque han quedado atrás en el tiempo, siguen alimentando estereotipos y tensiones entre ambas sociedades. En ... ese sentido, Andrea, una española que vive en París, ha lanzado una reflexión al respecto a través de su cuenta de TikTok, 'andrea.lavio', en la que asegura que el rechazo que sienten algunos españoles hacia los franceses no se corresponde con el que los franceses puedan tener hacia España.

