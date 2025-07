Una española que vive en Países Bajos, sorprendida con lo que pasa en la hora de la comida: «Suelen comer...»

Todos los días las redes sociales nos permiten ver realidades que quizás desconocíamos sin tener que movernos hasta ellas. Es el caso de todos aquellos españoles que se desplazan a otro país para buscarse la vida y formarse, y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos, u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Es el caso de Carmen, una española que reside en Paises Bajos y que en Tik Tok sube contenido con el usuario @_carmeen23.

Los Países Bajos, a menudo llamado Holanda, es conocido por varios aspectos que lo hacen único: su paisaje de canales, molinos de viento, tulipanes, queso gouda, la cultura de la bicicleta, los 'coffee shops' y la cerámica de Delft. Además, el país es famoso por su alta proporción de personas altas y por su economía basada en la exportación de flores y productos agrícolas.

Por otro lado la gastronomía de los Países Bajos se caracteriza por platos contundentes y tradicionales, con un énfasis en carnes, pescado, patatas y quesos. También destaca por sus dulces típicos como los stroopwafels y los poffertjes.

¿Qué comen los holandeses?

En este contexto la joven creadora de contenido ha subido un vídeo a sus redes sociales bajo la pregunta ¿qué comen los holandeses?.

«Estoy aquí en la oficina y os quiero hablar del diferente concepto que tienen los holandeses de la comida», dice la joven influencer al inicio del vídeo. En él sostiene que las comidas son super diferentes: «En España la hora de la comida es entre 14:00-15:00, y siempre se suele comer en cantidad y caliente», explica a sus seguidores la joven.

«En Holanda no es una comida ni tampoco un desayuno, porque se hace a las 12 del mediodía más o menos; esa es su hora, lo gracioso es que suelen comer frío no caliente», apunta la joven en el vídeo, en el que ahonda que solo comen «una cosita tipo sándwich o ensaladita, no se llenan».

Cuenta Carmen, que a diferencia de España, la comida más importante en Países Bajos es la cena. «Os voy a enseñar lo que comen: un pan estilo galleta con algún tipo de crema, como la de cacahuete, y suele ser adornado con chocolate o frutos secos», enseña de forma visual.

«A ese pan le suelen poner unos tomates o algo de verdura y un montón de saltas y muchísimos quesos, pero todo frío», repite sorprendida.