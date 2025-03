Una española que vive en Noruega revela lo que no puedes hacer con tu perro en este país durante cinco meses

Emigrar a otro país implica adaptarse a nuevas costumbres y normas, algunas de las cuales pueden ser muy diferentes a las de nuestro lugar de origen. Este proceso de adaptación, en ocasiones, puede llegar incluso a poner en jaque nuestro estilo de vida original, aunque no nos quede otra que adaptarnos.

Es el caso de la usuaria de TikTok @carlanebulosa, una joven española que reside en Noruega y utiliza su perfil en la red social para narrar las fuertes diferencias que ha encontrado entre el país nórdico y España. En uno de sus últimos vídeos, la usuaria ha destacado una peculiar regulación noruega que ha dado mucho de que hablar entre los usuarios de habla hispana.

«¿Sabías que en Noruega está prohibido llevar el perro sin correa entre el 1 de abril y el 20 de agosto?«, comenta la usuaria al principio de su vídeo, mientras pasea a su mascota por la calle. Después, explica que esta norma existe para proteger la fauna y flora salvaje del país.

Según Carla, la medida también busca prevenir «altercados con perros en las épocas en las que la gente pasa más tiempo al aire libre». De hecho, en el vídeo aparece vestida con ropa de verano, subrayando que a pesar de estar en noruega, hace bastante calor.

Como no podía ser de otro modo, las reacciones a esta regulación no se han hecho esperar. En la caja de comentarios de la publicación, un usuario destaca que en Suecia existe una regulación similar y que en España, por ejemplo, esto es obligatorio durante todo el año, aunque mucha gente no lo haga.