Una española que vive en Noruega, sin palabras tras ir a la peluquería y ver el dinero que le cuesta: «Por cortarme cuatro dedos»

Noruega es conocida, entre otros factores, por su nivel de vida elevado y más si se comparan sus precios con los que se suelen ver en España. Los precios de la vivienda, alimentos y servicios básicos son altos, y no solo en ... las capitales económicas del país como Oslo, Bergen o Stavanger. También es cierto que los salarios allí también son altos, por lo que los costes acaban quedando algo compensados.

Seguramente gracias a esto, y también a una calidad de vida que en general resulta envidiable, hace que muchos emigren allí. Se nota especialmente en sectores capacitados, que allí trabajan mucho mejor a nivel de sueldos, horarios y resto de condiciones de trabajo. De hecho muchos hablan de la fuga de talentos y especialmente de profesionales sanitarios.

Nerea Guerra es una de ellas. Esta joven canaria lleva desde mayo en Bergen trabajando como enfermera por temporadas y además de desvelar cómo es su trabajo allí también aprovecha su perfil de TikTok (@nereaguerraaexpe) para contar algunos aspectos sobre su vida allí. Como ahora, que acaba de explicar que acudió a una peluquería y lo que le costó y cuyo vídeo supera las 128.000 visualizaciones.

«En Bali me costó lo mismo que un café»

«Yo juré que nunca iba a ir a una peluquería en Noruega y lo que voy a ver aquí para por cortarme cuatro dedos...», empieza ella su publicación, mientras se mira la larga melena al espejo y enseña que realmente quiere un corte sencillo que en realidad le podría hacer cualquiera. Lo que está claro es que adora su pelo y tiene «mucho miedo» de que le pueda quedar mal y por eso va a un profesional.

Nerea está convencida aunque deja claro que «ya veremos cuánto nos sale la bromita» porque finalmente ha decidido tirarse a la piscina y acudirá a una peluquería a por un corte, lavado. «Y me van a hacer un 'cure and handling'», que es un tratamiento para revitalizar y tratar el pelo dañado, expone ella mientras graba bien su pelo para ver el antes y el después.

Ya en la peluquería, ella ironiza con que es «de millonarias» y enseña brevemente cómo es por dentro. Ya después, enseña el resultado del corte y no puede evitar exclamar un «¡Qué bonito! ¡Me encanta!». Nerea está muy contenta y enseña cómo le ha quedado gracias a «una cura» y detalles como el flequillo, que también tiene un nuevo aire.

Sobreexpuesto entre las imágenes, la canaria desvela el coste que ha tenido que pagar. «Cortar + tratamiento= 1290 kr», que al cambio actual son unos 110 euros. Solo el corte, añade, ya son 990 kr, es decir unos 85 euros. Otra española que está en Noruega como enfermera confirma que «todas hemos pasado por ese dilema» y que al final «toda asumir el sablazo y no pensarlo demasiado».

«Casi igual que en Bali», le rememora con ironía otra internauta, haciendo recuerdo de un viaje reciente de Nerea justo allí en que contó su experiencia. Ella confirma que «en Bali me costó lo mismo que pagué por el café». Además, hay seguidoras que le comentan que en España las peluquerías también se han encarecido y algunas tienen precios similares.