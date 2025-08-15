Una española que vive en México responde a quienes dicen que en nuestro país tenemos un fuerte olor corporal: «Hay tres factores»

Una española que vive en México a una de las preguntas más frecuentes que le hacen

Cuando una persona emigra a otro país tiene que hacer frente a muchas situaciones. Asimismo, cuando comienza a entablar relaciones con personas nativas de la zona en la que comienza a vivir es normal que estas se interesen por aspectos más desconocidos de su país de origen.

Son numerosos los vídeos en redes sociales de españoles que cuentan lo que les han preguntado sus amigos del país en el que se encuentran. Entre ellos está el de una española, Claudia, que vive en Yucatán, México, que ha compartido una pregunta frecuente que le hacen: ¿Por qué los europeos huelen mal?

Ante la cantidad de personas que la han interrogado por esta cuestión, Claudia decidió grabar un vídeo dando su opinión. Para ella, hay tres motivos fundamentales.

Los motivos por el que los europeos «huelen mal» para los mexicanos

Además, ella misma reconoce que los europeos, entre los que se encuentran los españoles, «sí huelen mal», al menos cuando están visitando esa zona de México, lo que hece que le pregunten por la frecuencia de los baños o el uso del desodorante o el perfume.

Para ella, hay tres motivos que hacen que el olor de los europeos se pueda percibir más intensamente por los mexicanos. Aunque no es su caso, sí que afirma que conoce personas que «se bañan cada segundo o tercer día». Asegura que ha escuchado de personas que se bañan «una vez a la semana».

Aunque esto puede depender de la mayor o menor higiene de cada persona, Claudia destaca otros dos aspectos que no se pueden controlar tanto. «Siento que la gente de Europa tiene un PH corporal, un olor corporal, más ácido que el mexicano», asevera. De hecho, según su experiencia si un mexicano está uno o dos días sin bañase no suele oler.

Pero la razón que para ella tiene más peso es la del desodorante: «Aquí tiene muchísimos más químicos». Para ejemplificar esta creencia, subraya que compra en México el mismo desodorante que en España. Mientras que en nuestro país por la noche «no apestaba pero ya iba oliendo», mientras que en el país que la acoge los efectos pueden durar un par de días. «No apesto nunca ya. No entiendo el motivo, es por los químicos, creo», comenta.

Añade que en Yucatán se está sudando todo el día: «Te duchas, sales y ya estás bañado en sudor». Además recomienda a quienes tratan con europeos no hacer esta pregunta ya que se trata de una cuestión que puede molestar.

Han sido muchas las personas que han coincidido con ella sobre sus impresiones, ya que casi todos destacan que puede ser la combinación de todos esos factores, aunque especialmente por los dos últimos.