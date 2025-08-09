Una española que vive en Japón explica qué es lo que más odia de vivir en este país: «Me obligo para no volverme loca»

Si es cierto eso que dicen, si es cierto eso de que el ser humano vivie en irremediable y absoluta soledad, por mucho que se empeñe en que no, si es verdad eso del miedo a la libertad de lo que hablaba Erich Fromm, si es verdad que la vida es una constante huida, entonces, paradójicamente, La Nieta De la Illi puede saber que no está sola. La joven creadora de contenido sevillana vive en Tokio, y en su cuenta de TikTok comparte algunos de los planes que hace durante estos sus primeros meses en la capital japonesa.

«Me mudé a Japón desde Sevilla y lo que más odio de este país es la soledad. No he conseguido hacer amigos y tampoco salgo con mis compañeros de trabajo, así que me tengo que obligar a hacer planes sola para no volverme loca», asegura justo antes de mostrar en profundidad su experiencia en el llamado Disney Sea, «muy parecido a la Isla Mágica de Sevilla».

«Me desperté, compré las entradas y me fui para allá tranquilamente, porque si os soy sincera odio Disney y tampoco tenía mucha prisa. Llegué a las 12 del mediodía y oye, me alegro, porque las colas antes eran una locura. Así que nada, os voy a hacer un ranking de los cacharritos en los que me monté, y eso que soy una persona a la que no le gustan las emociones fuertes».

El ranking en cuestión

La Nieta De la Illi montó en «las alfombras voladoras (un 10, muy graciosas. Tenían una palanquita para subir y bajar como si fuera el canguro de la feria)», en «el barquito de Aladdin (un 5)», en «el carrusel de Aladdin (un 5, me sentí muy ridícula)», en «una medusa de La Sirenita (un 6, porque era bonito)», en «unos pescaditos voladores que daban vueltas (un 10)», en una montaña rusa («casi lloro de miedo, lo juro»), en una góndola y en un pequeño barco. Por último, «me fliparon los cochecitos locos estos por el agua, les pongo un 10, pero me monté demasiado tarde, ya era de noche, y volví empapada a mi casa».

La joven hizo balance final, sobre todo, en el aspecto económico: «Hablando de precios, me almorcé un refresquito de mango y fresa y un plato de curry por 11,09€ y luego merendé un cafelito y un postrecito por 5€. La entrada al parque fueron como 58€». Al despedirse, recuerda su mal trago con eso de la soledad: «Si alguno de vosotros está por aquí, por favor escribidme».